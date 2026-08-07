В Одесі чоловік у військовій формі жорстоко побив пару: у ТЦК відповіли, чи на відео їхній працівник

Сутичка з парою та чоловіком у військовій формі в Одесі / © скриншот з відео

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В Одеському обласному ТЦК та СП відреагували на резонансне відео, на якому чоловік у військовій формі та балаклаві жорстоко б’є ногами 19-річного юнака та жінку. У військкоматі стверджують, що їхні військові непричетні до інциденту.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомили у пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП.

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У центрі комплектування коротко прокоментували ролик, де зафільмовано, як чоловік у військовій формі та у балаклаві спочатку намагається виламати скло в автівці, а потім хапає жінку за одяг, виштовхує з автівки чоловіка та жінку та сильно б’є ногами обох.

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«Попередня перевірка не встановила причетності наших військовослужбовців. Наразі людина не ідентифікована. Подано рапорт щодо проведення більш глибокої перевірки. Вже за результатами службової перевірки, яка ініційована на підставі рапорту, буде результат», — розповіли у пресслужбі обласного ТЦК.

Нагадаємо, напередодні в соцмережах з’явилося скандальне відео з Одеси, на якому начебто працівники ТЦК застосували сльозогінний газ до пари в таксі та вибили хлопця ногами з машини. 19-річний юнак просив його не бити та дозволити принести документи з дому.

Мобілізація в Україні 2026 — останні новини

До слова, попри петицію за скасування відстрочки від мобілізації для батьків трьох і більше дітей, у Верховній Раді заявили, що будь-які зміни щодо категорій призовників наразі поставлені на паузу. Багатодітні батьки продовжують мати право на відстрочку.

Зауважимо, що мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років відбувається на загальних підставах відповідно до рішення ВЛК та за відсутності відстрочки, а граничний вік призову становить 60 років для рядового та офіцерського складу (або до 65 років для вищого офіцерського складу). Першочергові потреби за віком та спеціальностями визначає Генштаб ЗСУ у внутрішніх документах.

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