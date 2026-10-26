В Одесі чоловік вбив тещу та роками ґвалтував дружину і доньок: жінки шокували зізнанням

В Одесі покарали ґвалтівника

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В Одесі до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який роками ґвалтував свою дружину та двох доньок. Підсудний погрожував рідним вбивством, зламав дружині руку та намагався залякати потерпілих зі слідчого ізолятора.

Про це йдеться у вироку Пересипського районного суду м. Одеси.

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Чоловік роками знущався зі своєї родини

Як встановив суд, злочинні дії чоловіка розпочалися ще у 2012 році. Спочатку він вчиняв сексуальне насильство щодо своєї дружини, застосовуючи фізичну силу, психологічний тиск та погрози розправою. Жінка зазначила, що боялась звертатись до поліції через страх за себе та дітей.

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Згодом зловмисник переключив насильницькі дії на своїх неповнолітніх та малолітніх доньок:

Старша донька: перший епізод ґвалтування відбувся влітку 2015 року, коли дівчині було лише 16 років. Злочини продовжувалися систематично протягом кількох років — у квартирі, ванній кімнаті та навіть у салон-автомобілі.

Молодша донька: насильницькі дії щодо молодшої дівчини розпочалися у травні 2019 року, коли дитині ще не виповнилося 14 років. Надалі батько неодноразово примушував неповнолітню до статевих актів із застосуванням сили та залякуванням.

Окрім сексуального насильства, у грудні 2020 року під час конфлікту чоловік завдав дружині удару, заподіявши закритий перелом кістки правої кисті зі зміщенням.

Погрози вбивством та дзвінки зі СІЗО

У лютому 2021 року, перед початком розслідування, зловмисник погрожував дружині та донькам вбивством, нагадуючи, що раніше вже був засуджений за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої (його тещі).

«Погрози вбивством дружина сприйняла реально, оскільки її чоловік раніше вже був засуджений за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 101 КК України (в редакції Закону 1960 року), а саме, за умисне тяжке тілесне ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого (її матері)», — йдеться у матеріалах суду.

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Після затримання та поміщення до Одеського СІЗО обвинувачений спромігся дістати мобільний телефон та здійснював дзвінки дружині. Застосовуючи психологічний тиск та погрози, він вимагав від жінки та дітей відмовитися від свідчень або змінити їх на його користь.

Позиція обвинуваченого та докази вини

У судовому засіданні чоловік повністю заперечив свою провину, стверджуючи, що ніколи не примушував дружину до інтиму, а доньок «навіть не чіпав». Він заявляв, що рідні його обмовляють через майнові суперечки щодо квартири.

Проте його винуватість була повністю доведена:

свідченнями всіх трьох потерпілих;

показами свідків (друзів дівчат та їхніх батьків, які дізналися про зґвалтування та викликали поліцію);

протоколами слідчих експериментів та деталями обшуків;

висновками численних судово-медичних, цитологічних, генотипоскопічних та судово-психіатричних експертиз, які підтвердили наявність ДНК-слідів та тяжкий психотравмувальний стан потерпілих.

Рішення суду та покарання

Пересипський районний суд м. Одеси визнав чоловіка винним у вчиненні цілої серії злочинів, передбачених:

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ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 153 КК України (сексуальне насильство);

ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування, зокрема вчинене щодо неповнолітніх та малолітньої особи, повторно);

ч. 1 ст. 129 КК України (погроза вбивством);

ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження);

ст. 386 КК України (примушування свідка/потерпілого до відмови від давання показань).

За сукупністю злочинів, на підставі ч. 1, 2 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, суд остаточно призначив обвинуваченому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Також суд постановив:

Внести відомості про засудженого до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи (ЄРЗСН) .

Застосувати спеціальну конфіскацію майна (вилученого в СІЗО мобільного телефону та навушників) на користь держави.

Стягнути із засудженого 30 889 грн 80 коп. процесуальних витрат за проведення експертиз.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін до набрання вироком законної сили.

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