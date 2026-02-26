ТСН у соціальних мережах

В Одесі чоловіки у формі стріляли під час втечі цивільного: що кажуть у поліції та ТЦК (відео)

В Одесі чоловік у цивільному намагався втекти від групи осіб у військовій формі, після чого пролунали постріли.

Місце стрілянини в Одесі

Місце стрілянини в Одесі / © скриншот з відео

В Одесі чоловіки у військовій формі стріляли наздогін цивільному, який тікав від них. Інцидент потрапив на відео. Поліція, обласний ТЦК та СП вже з’ясовують обставини події.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомили в поліції Одещини та в обласному військкоматі.

У багатьох одеських телеграм-каналах 26 лютого було опубліковано відео, на якому чоловік у цивільному одязі тікає від групи людей, одягнених у військову форму. За даними пабліків, чоловіки в камуфляжі відкрили вогонь з пістолета по цивільному під час його втечі.

Стрілянина в Одесі — реакція поліції і ТЦК

У поліції Одеської області коротко прокоментували цю подію.

«Ми з’ясовуємо обставини. На той момент, коли побачили це відео, викликів на 102 та на 103 не було», — сказала речниця ГУ НП в Одеській області Любов Гордієвська.

У Одеському обласному ТЦК щодо оприлюдненого відео повідомили таке: «Встановлюємо обставини події, тому офіційних коментарів поки що не надаємо. Коли встановимо всі обставини, то буде вирішено щодо необхідності висвітлення».

До слова, у Харкові поліція розслідує можливе побиття 54-річного пенсіонера ДСНС Вадима Рудюка працівниками ТЦК. За словами потерпілого, його силоміць заштовхали до буса, а в приміщенні установи повалили та били попри його статус УБД і зняття з обліку за станом здоров’я. Лікарі діагностували у Рудюка струс мозку та забої. У ТЦК натомість стверджують, що чоловік поводився агресивно, напав на військових і вдарив одного з них, через що травми дістали обидві сторони. Поліція відкрила кримінальне провадження.

