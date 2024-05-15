В Одесі дівчину нібито побили представники ТЦК: скандал отримав несподіване продовження

14 травня країну облетіла гучна заява одеситки, що її жорстоко побив представник ТЦК. За словами дівчини, навіть поліція не реагувала на її крики. Згодом з’явилася реакція правоохоронців, а пізніше заяву зробили навіть у Міністерстві оборони. Втрутилися і військові — у них щодо інциденту своя позиція. А дівчина через добу вийшла в прямий ефір, де відповіла на звинувачення у брехні та показала пошкодження на тілі.

Що трапилося насправді, що каже дівчина та як це коментують в поліції та Міноборони? На чиєму боці військові та як на скандальну історію реагують пересічні українці — усі деталі розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Гучний скандал

Ці фото 14 травня облетіли всю країну: побиті ноги, розбита голова, синець на лобі і дівчина вся у крові. Такий вигляд мала одеситка Антоніна Токмакова після зустрічі з ТЦК. Принаймні, саме таку приголомшливу заяву зробила дівчина. Вона стверджувала, що її побила людина у військовій формі милицею, мовляв, за те, що вона знімала момент, коли її товариша хотіли відвезти до ТЦК.

Заява поліції

І, власне, ситуація за день набула шаленого розголосу. В обласному ТЦК відреагували на інцидент без особливих подробиць, але пообіцяли розібратися у ситуації та покарати винних. За дівчину активно заступалися у Мережі, а згодом з'явилася і заява від поліції. Там теж взялися розслідувати справу та от тільки розповіли зовсім іншу версію того, що відбулося. Ба більше, кажуть, що дівчина у полі зору правоохоронців вже була. Про таке жорстоке побиття у соцмережах розповіла, а от до відділку не прийшла і на зв’язок із поліцією не виходить.

Висловилися в МО України

Але і на цьому історія не завершилася. Відреагували на скандал і в Міністерстві оборони України. Там пообіцяли цю справу тримати на контролі: “За фактом нанесення військовослужбовцем тілесних ушкоджень цивільній особі Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в Одеській області. Міністерство оборони України тримає на контролі розслідування цієї справи, надаючи повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення всіх обставин та притягнення винних до відповідальності”.

Заяву зробили і в оперативному командуванні “Південь”: “Керівництво оперативного командування “Південь” звернулося до правоохоронних органів з метою встановлення мети та обставин створення відео, а також для визначення осіб та груп, в чиїх інтересах ці дії були здійснені. Такі відеоматеріали, що потрапляють в мережу, працюють на користь нашого ворога, спрямовуючись на руйнування процесу мобілізації та дискредитацію військових з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Спільні зусилля з правоохоронними органами допоможуть виявити та зупинити подібні недозволені дії, а також зберегти безпеку та стабільність у нашому регіоні”.

“Азов” теж висловився

Не змовчали про цю історію навіть в “Азові”. Начальник штабу бригади Азов Національної гвардії України Богдан Кротевич на позивний “Тавр” поширив у своєму Інстаграмі нові деталі про Антоніну Токмакову, які випливли в Мережі. Користувачі соцмереж поставили під сумнів справжність довідки про побиття, оскільки на ній немає печатки, крім того, увагу звернули й на те, що у довідці немає нічого про ноги. А походження синців, припускають, зовсім інше.

“У довідці нічого немає про ноги. Та і синці не виглядають, як від побоїв, а скоріш як побочка вживання наркотичних речовин”, — йдеться у повідомленні.

Ба більше, стало відомо, що Антоніна регулярно потрапляє у поле зору поліції: “Пані має 15 судових справ, серед яких дуже цікаві… Незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих кількостях. Але ось ця справа щодо домашнього насильства та насильства за ознакою статі бек фром 2022 теж цікаве. Тому що за неї Антоніна не виплатила штраф і тому тепер має кримінальне провадження і справу щодо зміни з адміністративного покарання до кримінального і відбування покарання. Головне це ось ця остання кримінальна справа цієї весни. Де є дві жінки потерпілі, антоніна як обвинувачена. Розгляд справи 15.04.2024 - це остання справа щодо Антоніни. Ніякого таксиста і ніякої справи щодо неї як потерпілої. І з усіх 15 судових справ ЖОДНОЇ, де Антоніна є потерпілою. Лише обвинувачена”.

Не стримуються від цієї історії й інші військові.

Що кажуть інші військові?

Прокоментувати ситуацію вирішив і Бунятов Станіслав — доброволець 24ОШБ “Айдар”: “Коротко по ситуації: Хотіла звалити з ніг ветерана війни на костилях, отримала по голові милицею. Не думаю, що він мав на меті розбити їй голову, але отримала заслужено. ІПСОшечка залетіла на ура, головне що такі пости популярніші ніж найзапекліші бої наших військових на фронті”.

Антоніна звинувачення відкидає

Сама ж Антоніна записала нове відео і відкинула всі звинувачення у брехні. Дівчина заявила, що була в лікарні, показала пошкодження на тілі, а також опублікувала відео з тим самим таксистом, з якого все і почалося.

Що пишуть українці?

Цей інцидент набув шаленого розголосу в соцмережах. Українці обурені, що таке відбувається в країні, та ще й під час війни.

Не вірю поліції ! Зразу протоколи появилися . Який жах в Україні.....

Як гарно поліціянти, навчені писати, фантастичні оповідання, такий сюжет, аж дух захоплює, от тільки чомусь не віриться, непереконливо фантазують.

Це просто жах,страшне свавілля,поліція не виконує свої функції, ТЦК та поліція систематично порушують закони та порушують права людини, дай боже нам дожити до миру та переобрати владу та покарати винних.

Також ми намагалися зв’язатися із дівчиною у соцмережах, але від 14 травня Антоніна на зв’язок станом на момент запису відео не вийшла.

Слідство триває

Отож, хто правий, а хто винний у цій справі і що стало справжньою причиною конфлікту, з’ясує слідство.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В ОДЕСІ ДІВЧИНУ ПОБИЛИ ПРЕДСТАВНИКИ ТЦК?! Скандал отримав несподіване продовження!

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