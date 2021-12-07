В Одесі грабіжник під камерами спостереження розбив вітрину і виніс із крамниці купу одягу

В Одесі грабіжник під камерами спостереження розбив вітрину і виніс із крамниці купу одягу

Чоловіка упіймали із награбованим за кілька кварталів

Нічне пограбування крамниці одягу зафіксували одеські камери спостереження.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На кадрах видно, як чоловік розбиває скло шматком тротуарної плитки та через дірку у вітрині залізає всередину. У магазині він перевдягнувся у нові речі і ще купу краму витягнув на вулицю.

Навряд чи ідея була спонтанна, зловмисник до крадіжки підготувався, бо вчепив на голову ліхтаря. До поліції подзвонили місцеві жителі, які почули всередині крамниці сторонні звуки.

Новини Одеси: молодик вночі поцупив з магазину одягу на кілька десятків тисяч гривень

Чоловіка впіймали за кілька кварталів від магазину, вилучили в нього одягу на десятки тисяч гривень, і тепер можуть ув’язнити на шість років.

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