В Одесі літній чоловік загинув в пожежі через свічку і ледь не спалив сусідів

Він задихнувся чадним димом.
Смертельна пожежа в одеській двоповерхівці, там загинув 85-річний чоловік.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Як з’ясували рятувальники, він запалив у кімнаті свічку і ліг спати. Свічка впала, зайнялося домашнє майно.
Коли сусіди відчули запах диму, з вікон квартири вже валило полум`я. Старими перекриттями воно швидко сунуло на сусідські оселі. Рятувальники щойно прибули, почали виводити надвір пожильців. Евакуювали десятьох, які через велику задимленість не могли самостійно вийти з помешкань.
А от господаря квартири, де спалахнуло, врятувати не вдалось. Він задихнувся чадним димом.
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