27 листопада 2021 року - День пам'яті жертв голодоморів / Pexels

В Одесі літній чоловік загинув в пожежі через свічку і ледь не спалив сусідів

В Одесі літній чоловік загинув в пожежі через свічку і ледь не спалив сусідів

Він задихнувся чадним димом.

Смертельна пожежа в одеській двоповерхівці, там загинув 85-річний чоловік.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

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Як з’ясували рятувальники, він запалив у кімнаті свічку і ліг спати. Свічка впала, зайнялося домашнє майно.

Коли сусіди відчули запах диму, з вікон квартири вже валило полум`я. Старими перекриттями воно швидко сунуло на сусідські оселі. Рятувальники щойно прибули, почали виводити надвір пожильців. Евакуювали десятьох, які через велику задимленість не могли самостійно вийти з помешкань.

А от господаря квартири, де спалахнуло, врятувати не вдалось. Він задихнувся чадним димом.

Новини Одеси: під час нічної пожежі в середмісті загинув 85-річний пенсіонер

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