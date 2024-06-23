“В Одесі ніколи не було “мовного питання”: відомий скульптор розповів, чи переходять містяни на українську

Відомий одеський скульптор Михайло Рева каже, що в його рідному місті ніколи не було “мовного питання”. Усі завжди спілкувалися різними мовами і чудово одне одного розуміли.

В ексклюзивному інтерв’ю для ТSN.ua він розповів, що в Одесі зараз переходять на українську мову.

“Переходять. У цьому місті говорили купою мов. Українська мова — це й було нормально. Ти йдеш на базар і з тобою розмовляють українською, всі один одного розуміють. Деякі розмовляють молдовською. Тут тобі і грецька, там тобі болгарська, армянська. У цьому місті це нормально. Тому тут ніколи не було мовної проблеми. У мене вона є. У тому плані, що я б дуже хотів вільно формувати свої думки. Але так вийшло, що господь мені дав вчити одну мову, і я її вчу вже понад 45 років — це мова мистецтва, яка зрозуміла всім. Я може лише зараз вивчив абетку, щоб говорити зі світом. Тому мене просто не вистачає бути поліглотом”, — каже скульптор.

За словами Михайла Реви, він трохи знає італійську, англійську, розуміє українську, але цих знань не вистачає, щоб вільно спілкуватися і передавати свої емоції.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео РЕВА: Россияне прокляты на несколько поколений! Они сами себе сделали ад, в котором будут жить!

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