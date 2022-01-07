В Одесі 8 людей отруїлися чадним газом: чому в Україні такі випадки трапляються дедалі частіше

В Одесі 8 людей отруїлися чадним газом: чому в Україні такі випадки трапляються дедалі частіше

Рятувальники вкотре звертаються до людей, щоб використовували тільки справне обладнання.

В Одесі за кілька годин аж восьмеро людей потрапили до медзакладів із підозрою на отруєння чадним газом. Спочатку на орендованій квартирі знайшли п'ятьох непритомних студентів-іноземців, а згодом у "швидку" зателефонувала родина з іншого району — їм раптово стало зле. Із настанням холодів таких випадків стає більше, кажуть медики. І проблема найчастіше — в несправності газового обладнання.

Про це йдеться 6 січня у сюжеті ТСН.19:30.

В одному зі старих будинків Одеси орендували квартиру іноземці, студенти медичного університету. Їхні сусіди розповідають, що напередодні інциденту відчули неприємний запах, а потім побачили у дворі багато людей та "швидку". Непритомних студентів доправили до військово-медичного центру. Троє з них були у стані середньої тяжкості, ще двоє у —легкому. Попередня причина отруєння — несправність системи вентиляції газової колонки.

На місце приїхали і газовики, але несправності не виявили. Чи могло отруєння статися внаслідок неправильної експлуатації газової колонки, журналісти запитали в однокурсників постраждалих, які орендують житло в цьому ж будинку. Однак ті відмовилися щось розповідати.

Поки лікарі рятували студентів, медики "швидкої" отримали нове повідомлення, що в іншому районі Одеси отруїлася родина, яка мешкає в приватному будинку. Їх терміново доправили до токсикологічного центру.

Ймовірна причина отруєння в цьому випадку — витік газу від газової колонки, кажуть надзвичайники. І вкотре звертаються до людей, щоб використовували тільки справне обладнання.

В Одесі одразу 8 людей потрапили до медзакладів із підозрою на отруєння чадним газом | Новини України

"Треба перевірити усі прилади, за допомогою яких здійснюється опалення ваших домівках: чи то печі, чи то газові котли, або електроприлади. Перевірте усі прибори на справність і дотримуйтесь елементарних правил безпеки", — радять ДСНСівці.

Родині дуже пощастило, що вони своєчасно звернулися по допомогу, це могло закінчитися трагічно, стверджують медики. Щороку, як тільки починаться опалювальний сезон, до токсикологічного центру госпіталізують понад два десятки таких постраждалих. Інколи через глибоке отруєння людей не встигають врятувати.

Нагадаємо, 4 січня в Одеській області знайшли мертвою родину з п’яти осіб. Серед них — троє дітей.

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