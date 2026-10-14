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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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В Одесі побилися власники собак: чоловік "з усієї "дурі" вдарив жінку, її коханий-коп не стерпів

В Одесі вигулювання собак спричинило бійку за участю поліцейського.

Автор публікації
Сергій Осадчук
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В Одесі побилися власники собак

В Одесі побилися власники собак / © ТСН

В Одесі посварилися власники собак. Як результат, двоє травмованих. У сутичці узяв участь і патрульний. Через це інцидент тепер паралельно розслідують і поліція, і Державне бюро розслідувань.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

Чому стався конфлікт

Це була звичайна вечірня прогулянка. Ірина вивела на шкільний стадіон двох шпіців — Річі та Гучі. Туди ж після служби в патрульній поліції на пробіжку вийшов її чоловік. Раптом на стадіоні з’явилися ще двоє власників із собаками — обидві тварини були без намордників. Жінка каже, що один собака накинувся на її шпіца.

Дружина поліцейського, учасниця конфлікту Ірина Дармороз: «Почала його гризти, шматати, і чоловік підбіг до нього. Я схопила Гучі одразу, а чоловік другого взяв на руки. А ця жіночка кричить: „Не піднімайте його на руки, вона навчена, навпаки, якщо берете — то більше кидається!“. Я кажу: „Ну не можна так робити, ви перебуваєте на стадіоні школи, ви в нетверезому стані, у вас великі собаки, тут гуляють діти“».

За словами Ірини, власниця собаки зрештою взяла його на повідець, в інший господар, стверджує вона, навпаки — почав погрожувати.

Дружина поліцейського, учасниця конфлікту Ірина Дармороз: «Він сказав фразу „Фас!“ своєму собаці. Я схопила телефон і одразу телефоную до поліції. І вони почали бігти, ми пішли за ними».

Вона почала знімати чоловіка та його супутницю на телефон. Каже, хотіла зафіксувати погрози й передати запис правоохоронцям. Але далі сталося несподіване.

Дружина поліцейського, учасниця конфлікту Ірина Дармороз: «Повертаюся до них спиною — і в цей момент у мене дикий біль у щелепі, я падаю на землю».

З цього моменту все фільмували вже випадкові свідки. Вони бачили сутичку, а далі чули звук ударів. На власника собаки, який образив його дружину, кинувся з кулаками поліцейський.

Патрульний поліцейський Вадим Дармороз: «Він з усієї дурі з кулака завдав їй удару в обличчя… Там добре видно, що я відходжу, а жінку він наздоганяє і тягне її за волосся вниз. І в мене нічого не залишалося, як вдруге відреагувати, тому що моїй дружині була загроза життю і здоров’ю».

Вадим Дармороз / © ТСН

Вадим Дармороз / © ТСН

Журналісти ТСН намагалися почути версію другого учасника конфлікту, але чоловік від коментарів навідріз відмовився.

Після бійки обидві сторони звернулися з заявами до поліції. Дії патрульного взялися перевіряти у ДБР, адже у власника собаки, якого той побив, окрім забоїв, виявили переломи вилиці, щелепи, носа та ребер. Стосовно поліцейського відкрили два провадження — за завдавання тяжких тілесних ушкоджень і хуліганство.

Що кажуть правоохоронці

Старший слідчий в особливо важливих справах Теруправління ДБР Павло Чікалов: «Навіть якщо буде доведений той факт, що його дружина була в якійсь небезпеці, є співмірність застосування якоїсь фізичної сили, а спричиняти тяжкі тілесні ушкодження у вигляді множинних переломів літній особі — ну трошки, як на мене, ця особа вийшла за рамки дозволеного. Нами було надано оцінку таким діям — таку, яка підпадає під кримінальну відповідальність».

Ірині у відкритті кримінального провадження у поліції спочатку відмовили. Тоді жінка звернулася до суду з довідкою про легкі тілесні ушкодження, і заяву врешті зареєстрували.

Патрульний поліцейський Вадим Дармороз: «Ми заяву писали, нашу заяву закрили, нас не повідомили… Рішенням суду добилися, щоб була виявлена бездіяльність і суд ухвалив внести відомості до Єдиного державного реєстру щодо побиття моєї дружини».

Доки ДБР і поліція вивчають усі обставини бійки, поліцейський перебуває під домашнім арештом. Його тимчасово відсторонили від служби.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 14:00 НОВИНИ 14 ЖОВТНЯ! КОЛАПС у КИЄВІ! ЗВІЛЬНЕНІ ТЕРИТОРІЇ! ТРАГЕДІЯ у ФЕДИШИН

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