В Одесі погасили нову марку "Ассоль вже не та": який вигляд має та скільки коштує

В Одесі погасили нову марку "Ассоль вже не та": який вигляд має та скільки коштує

В Одесі на головпоштамті 10 червня погасили нову марку "Ассоль вже не та". Це варіація на тему легендарної фрази українського прикордонника щодо російського військового корабля.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Малюнок марки – одна з карикатур міжнародної виставки "Російський військовий корабель, іди…". Автор малюнка – одеський художник-карикатурист Віктор Джевага.

На марці зображена дівчина, яка стоїть на березі моря та цілить із зброї в корабель з червоними вітрилами та ворожим триколором. На наплічнику дівчини – український прапорець.

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Карикатуру художник малював для участі у виставці, але картинка мала такий шалений успіх серед глядачів, що її обрали для створення чергової марки-символу боротьби українського народу з російськими окупантами.

Гасіння нової марки провели дирекції миколаївської та одеської філій "Укрпошти". Марку та конверт до неї з таким саме малюнком випустили лімітованою партією – 400 екземплярів. Кожна коштує 100 грн, ще стільки ж доведеться заплатити охочим придбати й конверт.

Весь виторг піде на придбання медичного обладнання для прифронтової лікарні. Зокрема, гроші вкладуть у покупку портативних електрокардіографів та дефібриляторів для Миколаївської лікарні швидкої допомоги.

"Це звичайна українська жінка, яка на своїй території щастило живе, і тут вторгнення. І ось вона готова захищати свою територію. Нам чужі кораблі вже непотрібні тут", – розповів автор карикатури.

"Не ті вітрила ми очікували, і не тих ми очікували, і не звідти. Але я думаю, що наші дівчата можуть не тільки постояти за себе, а й вибороти право, щоб саме ті, кого вони очікують, прибули на наших вітрильниках, кораблях. І я думаю, це буде скоро", – розповіла голова правління "Асоціації лідерів туризму Миколаївської області" Тетяна Чичкалюк.

В Одесі на Головпоштамті погасили нову марку із "напрямком" російського корабля

Нагадаємо, у Києві зʼявився новий мурал, присвячений найвідомішому нині українському псу Патрону.

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