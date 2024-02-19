В Одесі поліція перевіряла, чи займались їхні патрульні груповим сексом на виклику

Протягом декількох днів у соцмережах низка користувачів поширили дописи про те, що в Одесі начебто сталась скандальна історія за участю патрульних поліцейських. Стиль, в якому був написаний допис, викликав певні сумніви в достовірності цієї інформації, але під цими постами почали з’являтись десятки коментарів людей, які вважають, що викладена історія є правдивою.

За словами авторів посту, одеські патрульні приїхали на виклик щодо порушення тиші в нічний час.

"У квартирі дівчина з шыстьма іншими подругами святкувала день народження. Після годинної розмови в квартирі поліцейські поїхали за алкоголем на АЗС, потім виставили режим "перерва", повернулись в квартиру і зайнялися груповим сексом, що засняла одна із боді-камер поліцейських, яка випадково увімкнулась під час статевого акту", – стверджує автор допису.

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В управлінні патрульної поліції Одещини сайту ТСН.ua прокоментували цю ситуацію.

"У цій інформації (опублікованої в соцмережах – ред.) дуже багато надуманого. Фантазії – вони такі. Виклик в квартиру, де шуміли – був. Хлопці виходили на перерву вночі. Це передбачено під час несення служби. Але щодо інших ситуацій, в яких начебто приймали участь поліцейські – це не підтвердилось. Проводиться службове розслідування і цим питанням займаються додатково наші служби", - розповіла ТСН.ua речниця одеських патрульних Алла Марченко.

Також Марченко уточнила, що цей виклик був ще у січні. "Але знов це починає людей цікавити. Мабуть, їм немає більше чим турбуватись", – резюмувала поліцейська.

Нагадаємо, в Одесі пара зайнялась сексом посеред вулиці.

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