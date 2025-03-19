В Одесі попрощались із активістом Дем'яном Ганулом, якого вбили посеред дня: фото, відео

Одеса попрощалася з Дем’яном Ганулом, якого цинічно вбили у п’ятницю 14 березня. 31-річний Дем'ян був відомим в Одесі активістом, блогером і волонтером. На нього і раніше скоювали замахи — били, обстрілювали та палили його авто.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Черняєвої.

В Одесі в храмі попрощались із Дем’яном Ганулом. Це місце з міркувань безпеки тримали в таємниці. Спочатку всіх зібрали в середмісті біля пам’ятника Тарасу Шевченку. Ця площа була заявлена як місце прощання. Близько двох сотень людей прийшли з квітами і прапорами. Влаштували імпровізований жалобний мітинг, згадували Дем’яна, спілкувалися, співали гімн.

Прощання із Дем'яном Ганулом

І вже потім автобусами, машинами люди переїхали до храму на церемонію. Друзі загиблого розповіли, що на місці вбивства активіста з’явився напис – "Ми не боїмося". І це рефреном лунає від тих, хто знав його, кому він допомагав і хто був його однодумцем.

"Боротьба з наркоточками, захист наших пляжів, наших скверів, парків і знищення всіх комуністичних постколоніальних знаків в нашій рідній Одесі — все це правильно робив Дем'ян Ганул і ми точно не боїмося, ми будемо продовжувати його справу", — каже ветеран Василь Д'яченко.

Дем'яна Ганула холоднокровно застрелили з пістолета у середмісті, зробивши контрольний постріл в голову вже лежачого і пораненого. Злочинця по гарячих слідах затримали того ж дня. Під час засідання 46-річний чоловік визнав провину. Суд відправив його на два місяці під варту без права на заставу.

31-річний Дем'ян Ганул був відомим в Одесі активістом, блогером і волонтером. Він боровся з незаконною забудовою, імперськими символами та порушеннями закону про мову. На Ганула і раніше вчиняли замахи — били, обстрілювали та палили його авто.

Слідство розглядає три головні версії — професійна та громадська діяльність загиблого, особиста неприязнь та "російський слід". Друзі і рідні Дем'яна обіцяють контролювати слідство і не дати зам'яти справу. Поховають активіста на Західному цвинтарі в Одесі. У нього залишилися дружина і дитина, якій не виповнилося ще й року.

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Нагадаємо, в центрі Одеси 14 березня чоловік застрелив громадського активіста й волонтера Дем’яна Ганула. Пізніше очільник МВС Клименко повідомив, що підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула затримано.

ТСН зібрав все, що відомо про резонансне вбивство і хто такий Дем’ян Ганул.

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