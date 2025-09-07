- Дата публікації
В Одесі продають квартиру біля моря за 8 тисяч доларів: який вигляд має житло (фото)
Квартира розташована біля моря, однак потребує ремонту.
В Одесі продають однокімнатну квартиру біля моря за вісім тисяч доларів (близько 331 тисячі гривень). Площа житла — 30 квадратних метрів.
Оголошення про продаж розміщене на популярній платформі з пошуку нерухомості.
Квартира розташована на першому поверсі одноповерхового будинку в районі Пересипи, на вулиці Атамана Головатого.
Судячи з фото, будинок старий і житло потребує ремонту. У квартирі є трохи меблів. Зазначається, що додатково на ділянці є два приміщення, які можна використовувати як гараж або для інших потреб.
«Зручне планування: кухня та житлова кімната. Розташування поруч із морем — ідеально для любителів морського повітря. Компактна та затишна квартира, готова до заселення. Район Пересипи з розвиненою інфраструктурою: магазини, транспортна розв’язка», — пише автор оголошення.
Раніше ми розповідали, як відпочити в Одесі вдвох до 5 тисяч гривень. На морі розпочався оксамитовий сезон.