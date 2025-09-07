В Одесі продають квартиру біля моря за 8 тисяч доларів: який вигляд має житло (фото)

Квартира / Фото / © ТСН.ua

В Одесі продають однокімнатну квартиру біля моря за вісім тисяч доларів (близько 331 тисячі гривень). Площа житла — 30 квадратних метрів.

Оголошення про продаж розміщене на популярній платформі з пошуку нерухомості.

Квартира розташована на першому поверсі одноповерхового будинку в районі Пересипи, на вулиці Атамана Головатого.

Судячи з фото, будинок старий і житло потребує ремонту. У квартирі є трохи меблів. Зазначається, що додатково на ділянці є два приміщення, які можна використовувати як гараж або для інших потреб.

«Зручне планування: кухня та житлова кімната. Розташування поруч із морем — ідеально для любителів морського повітря. Компактна та затишна квартира, готова до заселення. Район Пересипи з розвиненою інфраструктурою: магазини, транспортна розв’язка», — пише автор оголошення.

