В Одесі продають квартиру за 9,5 тисячі доларів: який вигляд має житло (фото)

В Одесі продають дешеву квартиру / Фото ілюстративне / © iStock

Реклама

В Одесі на продаж виставили квартиру всього за 9,5 тисячі доларів. Житло пропонують придбати у розстрочку на три роки.

Про це йдеться в оголошенні на популярному сайті з пошуку нерухомості.

Згідно з описом, квартиру продає власник. Перший внесок становить 4,5 тисячі доларів, а решту — 5 тисяч доларів — можна виплачувати протягом трьох років без подорожчання.

Реклама

Квартира в Одесі за 9,5 тисячі доларів

Житло розташоване у малоквартирному клубному будинку на вулиці Хімічній. Будинок двоповерховий, введений в експлуатацію та повністю заселений. Квартира продається у стані після будівельних робіт: проведена електрика, є розводка під санвузол та душову. Санвузол — роздільний.

Встановлено подвійні броньовані двері. Проте помешкання не має вікон. У оголошенні зазначається, що воно підходить для тимчасового проживання, облаштування хостелу чи оренди «за хороші гроші».

Квартира в Одесі за 9,5 тисячі доларів

Будинок має закриту територію, поруч є кафе, ресторани, ринок, зупинки громадського транспорту та паркування. До вулиці Дерибасівської та центру міста — близько 7 хвилин.

На фото з оголошення зображені коридори та фасад будинку.

Реклама

Квартира в Одесі за 9,5 тисячі доларів