В Одесі продавчиня відмовилася обслуговувати, а охоронеь виграв дівчину з ДЦП: що відомо про інцидент

Охоронцеві винесли догану.

В Одесі розгорівся скандал в одному з торговельних центрів: продавчиня крамниці відмовилась обслуговувати дівчину з ДЦП. Крім того, охоронець закладу вивів її на вулицю і наказав, щоби наступного разу заходила в магазин лише з матір'ю. Тепер родина вимагає вибачень від крамниці. В торговельному центрі вже розпочали службову перевірку.

Подробиці інциденту - в сюжеті ТСН.19:30 за 5 лютого.

Відео Христина зафільмувала одразу після того, як охоронець вивів її на вулицю. Дівчина розповіла, що просто хотіла придбати червоний гаманець в крамниці, але їй спочатку відмовили, а потім взагалі попросили не лякати людей своїм виглядом.

Свідком конфлікту стала продавчиня ювелірної крамниці навпроти. З її словами, колега виявилася не готовою до спілкування з особливим покупцем. "Почала говорити, ображати. Охорона прийшла і вивела її. Не готові були люди до цього, мабуть", - каже продавчиня сусідньої крамниці Ліна Колісніченко.

Такий інцидент з її 20-річною донькою стався вперше, каже мати Христини. У доньки ДЦП. Але вона вже два роки самостійно відвідує цей торговельний центр. Раніше до неї не було запитань ні у продавців, ані в охорони. "Людина за прилавком повинна обслуговувати будь-яку людину", - каже Олена Ромайська.

За дії працівниці перепрошує адміністрація торговельного закладу. Компанія, що охороняє заклад також винесла догану своєму працівнику. "Мені шкода, що сталася така ситуація. Ми перепрошуємо в дівчини та її матері за те, що їм довелося пережити такі неприємні хвилини. Ми вважаємо, що співробітник повівся геть некоректно", - каже керівник ТРЦ Геннадій Кольцов.

До поліції мати Христини звертатися не збирається. За її словами, якщо перед донькою вибачиться продавчиня гаманців, то інцидент зможуть вважати вичерпаним.