В Одесі російський дрон убив пʼятьох дітей: хто примудрився влаштувати гучну вечірку в день жалоби за загиблими

Ніч проти 2 березня, одесити мирно сплять у своїх будинках, втім “рускій мір” вирішує по-іншому і запускає “Шахед” просто у житловий масив.

Російський дрон в Одесі вбив цілі родини. 12 загиблих, серед яких п’ятеро дітей, наймолодшій жертві “русского міра” 4 місяці, вбито і подружжя військових. У місті 3 березня оголосили день жалоби, втім знайшлися ті, хто цього дня вирішив гучно затусити у клубах.

Усе, що відомо про родини та хто наважився закотити гуляння у день скорботи, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Цинічна атака рашистів

Ніч проти 2 березня, одесити мирно сплять у своїх будинках, втім “рускій мір” вирішує по-іншому і запускає “Шахед” просто у житловий масив. Саме тут навколо — жодного військового чи стратегічного об’єкту. Куди цілилися? Схоже, що атака по цивільних була добре спланована. Внаслідок удару “Шахедом” частину багатоповерхівки зносить, 18 квартир знищено вщент. Кілька діб рятувальники під завалами і вдень, і вночі шукали вцілілих.

Жертви атаки

Живими з-під завалів вдалося витягнути п'ятеро людей. Втім, без жертв не обійшлося. Через цинічну атаку росіян 12 загиблих, серед яких п'ятеро дітей.

Чому такі наслідки від “Шахеду”?

Ви тільки уявіть, скільки сімей за одну ніч розбили рашисти. І для цього вони доклали максимум зусиль, фахівці підозрюють — цей дрон був модернізований і мав більшу бойову частину, саме тому у людей було так мало шансів врятуватися.

Станом на ранок 3 березня майже 20 людей постраждали, ними займалися медики.

Історія чоловіка, який втратив і дружину, і сина

До останнього побачити своїх рідних живими намагався і цей чоловік. Він добу простояв під будинком, поки шукали його дружину та маленького синочка.

Його звуть Сергій, разом із дочкою йому вдалося врятуватися лише тому, що вони спали в іншій кімнаті, тоді як дружина із сином були у спальні подружжя, вони в обіймах заснули, в міцних обіймах і знайшли їхні тіла.

Фото: ДСНС

Ці страшні фото вже облетіли весь світ і дивитися без сліз на це просто неможливо. Єдине, що втішає, якщо взагалі можна так говорити, чоловіка, висновок судмедекспертів: його дружина і маленький синочок, померли одразу й нічого не відчули.

Чоловік, який втратив дружину й 4-місячного сина в Одесі, розповів що його рідні загинули уві сні

Що відомо про загиблу Ганну?

Журналісти ТСН.ua відшукали родичів молодої мами. Рідний брат погодився розповісти про Ганну Айдаржи, саме так звали дівчину, яку знайшли мертвою в обіймах із сином. Тимофію було усього 4 місяці, рідні ніжно називали його Тимонею.

“Тимоня народився 20 жовтня 2023 року, вже під час війни. Був маленьким красивим хлопчиком. Напередодні цього ввечері, я тримав його на руках, він посміхався постійно. Потім всі вони поїхали додому і все це сталось. Вся наша родина — баптисти, вели правильний спосіб життя. Намагались бути прикладом для оточуючих, нести світло та тепло в цей світ. Анютка — моя молодша сестра. Нас у батьків народилось дев’ятеро. Ганна була сьомою. В нашій родині практично всі пішли по стопах мами, практично всі пов’язані з мистецтвом, дизайном. Ганна була дизайнером-флористом, прикрашала весілля, дні народження, часто їздила за кордон. У неї був талант до цього мистецтва. Ганна любила створювати навкруги красу, всім приносила радість завдяки цьому”.

Брат дівчини зізнається, щойно приїхав до будинку й побачив завали, зрозумів — шансів немає.

“Я за професією будівельник. Коли я приїхав на місце та побачив, що її кімнати немає, то сказав Сергію, чоловіку Ганни наступне: “Сєрий, налаштуй себе на те, що Ганни вже немає”. Я просто розумів, що вона під всіма завалами. Весь будинок, все, що рухнуло – все на неї. Ганну дістали майже через добу. У кожній жертві, яка була жива, Сергій бачив дружину, але це було не так, її дістали через добу. Я ледве вмовив Сергія піти на впізнання. Сказав, що ховати будемо в закритих трунах і він собі не пробаче, якщо не побачить зараз”.

За словами Сергія, історія кожної родини з цього будинку — невимовний біль.

“Там такі долі, що не передати. Один із чоловіків приїхав з Бахмута на два дні, сина відвіз до бабусі. А в квартирі всі загинули. Дитина залишилась сама…”.

Ще одна трагедія: дрон вбив майже всю сім’ю

Також 2 березня у вічних обіймах із семимісячною дитиною знайшли ще одну маму. Згодом виявилося, вона — військова, як і її чоловік. Усі вони загинули. Потім під завалами загиблими знайшли ще двох їхніх дітей, рідних братика та сестричку: 9-річного Сергія та 8-річну Злату. З усієї родини вдалося врятуватися лише одній дитині, якої тієї ночі не було вдома. Друзі родини розповідають, що Олег та Тетяна Кравець познайомились на військовій службі. Згодом жінка звільнилась, аби доглядати новонароджену доньку. Загибла дівчинка, якій 29 лютого виповнилось сім місяців, була єдиною спільною дитиною подружжя. Тетяна мала ще трьох дітей від попереднього шлюбу.

“Він взяв її з трьома дітками. Ще один хлопчик, Володимир, лишився. Він поїхав у Раухівку до дідуся з бабусею та залишився живий. Троє загинули: донька — спільна дитинка і двоє першого шлюбу”.

Він був останнім сином у батьків

За її словами, загиблий Сергій Кравець був останнім сином у батьків, адже його 27-річний брат Євген загинув 2014-го в зоні проведення АТО. Інша подруга сім'ї Владислава розповіла, як співробітники ДСНС намагались знайти когось з подружжя:

“Там, де пральна машинка і відкриті двері, це їхня квартира. Там, де вони були: спальня, де вона спала з Олегом, і з ними Лізочка маленька. Одна кімната наче, і балкон не обвалились. Рятувальники залазили туди, кликали їх, але очевидно, що вони не вижили”.

Трагічна загибель дитини та чоловіка: матір рятують медики

У цьому ж будинку загинув 2-річний Марк, у мережі пишуть, 3 березня, коли знайшли тіло дитини, йому саме мало виповнитися 3 роки. Він загинув разом із своїм татом. Матір Анастасія досі перебуває в реанімації.

Крім того, серед жертв — лікарка-педіатриня Ганна Олексіївна Чебан, яка багато років пропрацювала в дитячій міській поліклініці № 2. У жінки залишились донька та онука. Її чоловік був хірургом і теж працював у другій поліклініці. Син перед війною помер від онкології. Їх поховали на Північному кладовищі.

Ця трагедія сколихнула всю Україну. 3 березня в Одесі та області оголосили днем жалоби, люди зносили до місця трагедії квіти та дитячі іграшки. Ця атака стала однією з найстрашніших для міста. 2 березня лише по Одесі рашисти запустили 8 дронів, 7 з них оборонцям неба вдалося збити.

Хто вмудрився в день скорботи танцювати?

Втім, у день, коли усе місто й вся Україна горювала за загиблими через російську атаку, а до місця трагедії зносилися квіти із чорними стрічками, в Одесі знайшлися ті, хто пішов веселитися під гучну музику у клубі.

Одеса.

І суть не в тому, що клуби відкриті, суть в гнилих душах молодих одеситів, для яких пісні і гицлі в день , коли роздавлені тіла дітей дістають з- під завалів, є головними. pic.twitter.com/mizzW1JpEt — Леся Українка (@LesyaUA7Evropa) March 4, 2024

Тут слова зайві, висновки можете зробити самі. Втім, як би там не було, сподіваємося, що всі ракети, випущені на українців, одного дня повернуться до Росії.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих у цій страшній трагедії й бажає швидкого одужання постраждалим. Бережіть себе, чуєте сирени — прямуйте до укриття. Слава Україні, Слава ЗСУ та смерть ворогам.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ДРОН УБИВ 5 ДІТЕЙ! В Одесі влаштували гучну вечірку в день трауру за загиблими!

Читайте провідні новини дня: