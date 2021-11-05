В Одесі шукають водія, який на "зебрі" збив брата з сестрою: у його автівці виявили недопиту пляшку алкоголю

В Одесі шукають водія, який на "зебрі" збив брата з сестрою: у його автівці виявили недопиту пляшку алкоголю

В поліції кажуть, вже знають, хто був за кермом авто - тож розшукають його найближчим часом.

В Одесі тривають пошуки водія, який втік з місця смертельної аварії. Кермувальник легковика збив на пішохідному переході брата з сестрою. 15 -річна дівчинка загинула на місці, хлопця забрала "швидка". Винуватець навіть не зупинився, просто поїхав геть.

Про це 5 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Момент смертельної аварії зафіксував реєстратор сусіднього авто. На кадрах видно, як водій Opel поспішає і небезпечно маневрує між транспортом. Врешті, не встигає загальмувати перед пішоходами на зебрі і на швидкості збиває їх. Удар був такої сили, розповідають очевидці, що дівчина відлетіла від "зебри" на кілька метрів

15-річна дівчина померла одразу, медики "швидкої" лише констатували смерть. А її 21-річного брата шпиталізували.

У хлопця перелом п'яткової кістки. Після надання медичної допомоги його відправили додому на амбулаторне лікування.

Водій, який збив брата з сестрою, навіть не зупинився після аварії, аби викликати "швидку". Він просто втік з місця ДТП. Поліція одразу оголосила план "Перехоплення".

"Під час відпрацювання оперативного плану "Перехоплення" було виявлено транспортний засіб, який знаходився неподалік місця ДТП, з явними ознаками причетності до зазначеної ДТП. Наразі пошуки водія тривають", - розповіли правоохоронці.

В салоні автівки копи знайшли недопиту пляшку алкогольного напою, тож підозрюють, що чоловік за кермо сів вже нетверезим.

Місцеві жителі розповідають що на перехресті, де напередодні сталося смертельне зіткнення, чи не щотижня фіксують аварійні ситуації. Поряд з перехрестям - школа і батьки неабияк нервуються за дітей через водіїв, які перевищують швидкість.

ДТП в Одесі: план перехоплення – у місті шукають водія, який втік з місця смертельної аварії

Ситуацію врятує лише світлофор, кажуть вони. Щоправда, зазначають, що навіть він не зможе захистити, якщо водій напідпитку. Тим часом в юридичному коледжі де вчилася загибла Ірина Морозюк - сьогодні розповіли про трагедію. Однокурсники дівчини не можуть стримати сліз.

За смерть дівчини винуватець ДТП може сісти за грати на вісім років. В поліції кажуть, вже знають, хто був за кермом авто - тож розшукають його найближчим часом.

Нагадаємо:

У Києві водій під наркотиками тікав від поліції та влаштував три ДТП. Ніби кадри з голлівудського бойовика, так розгорталися події на лівому березі Києва.

Ніби кадри з голлівудського бойовика, так розгорталися події на лівому березі Києва. А у Львові на вулиці Шевченка автомобіль Toyota на смерть збив пішохода. За даними поліції, потерпілий переходив дорогу в межах пішохідного переходу. Водія уже затримали, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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