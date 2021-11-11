В Одесі спалахнув студентський гуртожиток, який пожежники вимагали закрити через порушення

В Одесі спалахнув студентський гуртожиток, який пожежники вимагали закрити через порушення

З приміщення евакуювали майже 40 осіб.

В Одесі спалахнув студентський гуртожиток, який ДСНС через суд вимагала закрити через порушення правил пожежної безпеки.

Про це 11 листопада йдеться у сюжеті ТСН.16:45.

Пожежа сталась в кімнаті на 7 поверсі. Господарів у цей момент там не було. Із горішніх поверхів мешканців евакуювали пожежною драбиною. Загалом вивели чотири десятки людей, які опинилися в полоні через ґрати на вікнах і балконах. Минулося без потерпілих.

Цю будівлю перевіряли пів року тому, а нещодавно суд ухвалив рішення, що гуртожиток підлягає закриттю через пожежну небезпеку. Жодне з порушень, виявлених під час перевірки, не виправили. Не відселили й людей, як того вимагав суд. Загалом тут є 250 пожильців. Причини займання встановлюють. Попередньо - могло статися замикання у мережі.

"Ви бачите решітки на вікнах, ми бачимо несправність внутрішнього водопостачання. Всі пожежні крани закриті на замки, ми один відкрили але води нема. Сигналізація не спрацювала, бо її тут нема", - каже начальник ГУ ДСНС в Одеській області Вадим Шулюк.

Пожежа в Одесі: в середмісті студентський гуртожиток, закриття якого ДСНС вимагала в суді

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