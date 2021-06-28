В Одесі стартували навчання Sea Breeze-2021: які операції проведуть на морі, у повітрі і на землі

В Одесі стартували навчання Sea Breeze-2021: які операції проведуть на морі, у повітрі і на землі

Все відбуватиметься в межах міжнародних вод.

У понеділок, 28 червня, в Одесі офіційно стартували міжнародні навчання Sea Breeze-2021.

Про це 28 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Участь у них беруть п'ять тисяч військових з двадцяти дев'яти країн світу. Це держави - члени НАТО, а також країни-партнери, запрошені організаторами - Україною або США. На морі, у повітрі і на землі – відпрацюють протичовнову, протикатерну та протиповітряну оборону. Проведуть операції з розмінування, перехоплення в морі і навіть підйом умовного затонулого судна. Три десятки кораблів та стільки ж літаків і гелікоптерів – кількість залученої до Sea Breeze техніки та озброєння – теж рекордна. Район навчань – визначений, всі країни – попереджені, тому сподіваються – минеться без провокацій з боку Росії.

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"Все відбуватиметься в межах міжнародних вод. Під час навчань ми демонструємо всьому світу, що міжнародні води Чорного моря відкриті для всіх. Sea Breeze – це демонстрація того, що будь-яка країна може заходити в Чорне море", - зазначив капітан першого рангу, заступник командира 65 оперативної групи 6 флоту ВМС США Кайл Гент.

"Під час цього навчання буде проведено самооцінку сил за стандартами НАТО. Sea Breeze є одним із головних інструментів, який наближає військово-морські сили до стандартів НАТО", - сказав командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа.

Тим часом посольство Росії в Вашингтоні закликало США і їх союзників по НАТО відмовитися від проведення спільно з Україною військових навчань у Чорному морі.

Російські військові вважають, що в Україні доставляють сучасне озброєння під прикриттям військових навчань Sea Breeze. Таку думку висловив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

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