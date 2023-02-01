В Одесі так і не почали роздавати компенсації за придбані генератори, а у Львів - виплачують, але не всім

В Одесі співвласники багатоповерхівок чекають, аби їм частково повернули гроші за придбані для будинків генератори. Гроші на виплату в міському бюджеті є, але до адресатів поки що не дійшло жодної копійки, йдеться в ТСН.

Генератор мешканці багатоповерхівки у спальному районі купили самі, разом зібрали сто тисяч гривень. Завдяки йому у будинку навіть при відключеннях працюють ліфти та домофони, а головне - завжди є вода та опалення.

Щоби придбати дороге обладнання члени ОСББ скинулися грошима, вийшло від двох до п’яти тисяч гривень з квартири. Довго не роздумували, бо розуміли - інакше доведеться тягати важкі сумки на собі і мерзнути в холодних оселях. Про витрачене не шкодують, але все ж сподіваються на компенсацію, адже міська влада обіцяла, що 70 % грошей витрачених на генератори - повернуть на рахунок ОСББ. Проте хоч генератор тут придбали понад місяць тому, документи оформляють досі і така ситуація по всьому місту. “Програма ще не запрацювала, вона є задекларована. 70 відсотків повинна давати міська рада, вона ще нічого не дала, тільки збирає документацію. Якби ця програма працювала більш скоріше, то я думаю, що мабуть ці всі будинки згодились”, - каже виконучий директор ОСББ Валерій Штефанець.

У Львові ж, де програма запрацювала трохи раніше, 30 заявок вже задовільнили. На відміну від Одеси тут повертають половину вартості генераторів, але не більше 30 тисяч гривень. “Купили генератор ми в кінці жовтня, в листопаді ми подали документи. 29 грудня ми вже отримали свої 50%. 27 тисяч ми отримали”, - розповідає голова ОСББ.

Чотирнадцятьом заявникам, кажуть у мерії, відмовили, здебільшого через те, що генератори були малопотужні та не відповідали технічним характеристикам. Загалом заявок від ОСББ понад сто. “73 акцентували, відшкодували наразі тільки 30 заявок, решта заявки є в черзі і вони чекають на грошове відшкодування, є певні складнощі з рухом коштів по казначейству, але воно поступово відшкодовується”, - кажуть у міськраді Львова.

В Одесі пояснюють, гроші на компенсації вже виділили. Лише у грудні - 5 мільйонів гривень, а на 2023 взагалі заклали - 30. Але жодна копійка до адресата ще не дійшла, бо, як стверджують депутати, чиновники райадміністрацій надто бюрократизували процес. “Ми їх питали, чому так повільно. Один нам каже: в мене немає спеціалістів з генераторів. А навіщо вам спеціаліст з генераторів? Ваша справа перевірити, що був такий рахунок сплачений. А відповідає генератор, чи не відповідає - питання буде не до вас, а до ОСББ”, - переконує депутат одеської міськради Петро Обухов.

Компенсації будуть от-от, виправдовуються одеські посадовці. Ба більше, обіцяють спростити процедуру. Наразі до райадміністрацій Одеси з проханням про відшкодування звернулися лише чотирнадцять ОСББ. Але, кажуть першопрохідці, їхні колеги слідкують за ситуацією і якщо механізм запрацює, теж закуповуватимуть генератори у свої будинки.

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