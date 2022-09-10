В Одесі улюблений песик ДСНСівців, якого вони врятували із вогню, тепер стає до їхніх лав

Улюбленець одеських рятувальників – цуценя Мажор, якого врятували під час пожежі і про якого раніше вже розповідала ТСН – стане повноцінним членом команди надзвичайників.

Песик Мажор уже був на оглядинах у кінологів, ті оцінили його здібності й обіцяють хвостатому бешкетнику стрімке кар'єрне зростання, йдеться в ТСН.

Перша вправа у житті цуценяти - його навчають відгукуватися на власне ім’я й дивитися в очі господаря. Після розваг та пестощів, якими Мажора балували рятуувальники, розпочинати навчання та серйозну роботу – важко. І не лише песику, а і його майбутній виховательці. «Я коли вже зрозуміла, що він – спроможний. Що він – розуміє, що з ним роблять, я вже більше переживала за себе: раптом я чогось не зрозумію. Після цього тренування, я так пишаюся ним», - каже вона.

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Песика одеські ДСНСівців врятували під час пожежі в оселі його господарів. І забрали його собі. Цуценя швидко стало спільним улюбленцем та розрадою після важких викликів. Аж виявилось: Мажор має надзвичайні здібності до дресирування, тож кінологи рекомендували віддати його на навчання. «Мені дуже сподобалося, що він на незнайомій території, де пахне дуже собаками та іншими тваринами, він дуже себе адекватно поводив. Дуже цікавий, допитливий. Тобто, це – собака з перспективою і одразу дуже швидко все зрозумів. З нього можна справді ліпити», - переконує інструкторка кінологічної спілки України Галина Черлак.

Тож Мажор починає вчитись, аби в майбутньому виїжджати з командою рятувальників на виклики. Пошук людей під завалами, або ж розпізнавання вибухівки - до чого Мажор найбільше здібний, стане зрозуміло з часом. Але поки він грається після перших успішних занять.

Цуценя Мажор стане членом команди одеських рятувальників

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