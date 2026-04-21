В Одесі виникла стрілянина: СБУ затримала військових ТЦК, перші деталі (фото, відео)

В Одесі СБУ затримала військовослужбовців ТЦК т СП

В Одесі посеред дня 21 квітня було чутно стрілянину, а місцеві пабліки повідомили про затримання працівниками СБУ військовслужбовців ТЦК та СП. Згодом ця інформація знайшла офіційне підтвердження.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та прокоментували для ТСН.ua джерела в Силах оборони, представники поліції, ТЦК та СП.

Інцидент стався на Балківській вулиці в Одесі. Очевидці чули численні звуки стрілянини та зняли на відео, як люди з написами «СБУ» на одязі затримали і поклали обличчям до асфальту людей у військовій формі. Стверджувалося, що це затримання працівників ТЦК та СП.

«Інформація, яка була поширена у соцмережах щодо начебто затримання працівниками СБУ представників ТЦК в Одесі уточнюється», — повідомили джерела ТСН.ua у Силах оборони України.

У пресслужбі поліції Одещини щодо події з правоохоронцями та людьми у військовій формі відповіли коротко, не спростовуючи затримання: «Деталі згодом».

Реакція Одеського обласного ТЦК на затримання військових

Згодом в Одеському обласному ТЦК та СП в коментарі для ТСН.ua підтвердили факт затримання їхніх співробітників.

«Маємо підтверджений факт затримання військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП міста Одеси співробітниками СБУ. Наразі причини та обставини затримання нам не повідомляли. На місце події виїхало керівництво обласного ТЦК та СП для з’ясування всіх деталей. Додаткова інформація буде надана після офіційного уточнення. Будемо інформувати громадськість на своєму офіційному ресурсі у Facebook», — повідомили у в обласному центрі комплектування.

Дата публікації 13:47, 21.04.26

