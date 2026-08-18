В Одесі з пам'ятника Дюку вперше від початку війни зняли захист: яка причина (відео)

Пам'ятник Дюку де Рішельє в Одесі / © ТСН

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З пам’ятника Дюку в Одесі зняли захисний «бронежилет». Напередодні з постамента прибрали мішки з піском, якими Дюка захищали від російських ударів від самого початку повномасштабного вторгнення.

День, коли мішки прибрали, одесити з притаманним їм гумором миттєво охрестили днем звільнення Дюка з «піщаного полону». І ніби за командою до пам’ятника потяглися люди.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

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Радість туристів та місцевих мешканців

Ще кілька днів тому туристи могли побачити Дюка лише на своїх старих світлинах. Тепер — нарешті наживо.

«Я його десь сім років не бачив, востаннє був ще до початку цих усіх сумних обставин. Ми сьогодні просто приїхали ще раз прогулятися, і бац — його вже зняли, оцей саркофаг! Приємно, дуже приємно», — ділиться враженнями турист із Полтави Володимир.

«Я дуже розчарувалася, що його не побачу. Нам проводив наш знайомий екскурсію, і ми просто по фотографії дивилися. Він каже: „Отут ось був Дюк“. Ти відкриваєш фото, дивишся, але вживу він просто неймовірний!» — додає туристка Ірина.

Так сталося, що «визволення» Дюка від захисної конструкції тривало під музику баяна — як і годиться в Одесі. Розбір тривав кілька годин, після чого комунальники за допомогою важкої техніки взялися розчищати площу та вантажити мішки з піском.

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А вже наступного дня Дюк знову став головною фотолокацією Приморського бульвару.

«Нехай стоїть відкритий, щоб усі люди бачили! Нехай гості бачать, який Дюк у нас, яка в нас Одеса красива, нехай дивляться — краса, природа, порт, красиве місто. Нащо його накривати від людей?» — радіє одесит Володимир.

«Добре, вдихнув повітря! Затишно, красиво стало. Так краще», — зазначає одеситка Олена.

Та поки одні радіють, що Дюк знову бачить море, інші тривожаться — чи не стане він мішенню для оскаженілих росіян.

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«Небезпечно, але всі хочуть бачити. Ось туди дивимося на море і віримо, що буде все добре», — ділиться мешканка Донеччини Вікторія.

Темні плями на постаменті: навіщо розкрили скульптуру

Дюка звільнили від захисних мішків, аби оцінити стан пам’ятника, пояснюють у Департаменті культури. Адже скульптура стояла закритою тривалий час. Це врятувало постамент від уламків під час російських обстрілів, проте потрібно було перевірити стан бронзи.

«Виникли такі питання: а як же там скульптура? А вона виконана з бронзи. Якщо гранітний постамент не має особливих ризиків під піском, то скульптуру та її стан потрібно було перевірити», — роз’яснює заступник директора Департаменту культури, туризму та охорони культурної спадщини Федір Стоянов.

Вже після того, як Дюка розкрили, виявили неприємний сюрприз: на постаменті помітили темні плями. Що це таке і чи можна їх прибрати — тепер мають встановити фахівці.

«Я так розумію, його будуть реставрувати трошки, бо він там трохи пошкоджений. Мабуть, все-таки краще закрити, бо це пам’ятка Одеси, це дуже важливий символ міста», — припускає відпочивальниця Ірина.

Чи закриють Дюка знову: головна інтрига

Власне, це і є головною інтригою — чи залишиться пам’ятник стояти без захисту надалі.

«Чи відновлювати захисну конструкцію, а якщо відновлювати, то якою вона повинна бути — знову мішки з піском чи якась інша геометрія… Є декілька варіантів, потрібно буде вирішити, яким саме чином захистити пам’ятку далі», — підкреслив Федір Стоянов.

Найближчим часом спеціальна комісія огляне пам’ятник. Тоді і стане зрозуміло, залишать Дюка відкритим чи знову сховають. Поки ж він уперше за роки знову бачить море, Потьомкінські сходи і тих, заради кого, власне, й стоїть на цьому місці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН НОВИНИ 9:00 18 СЕРПНЯ | ВИБУХИ ПІД КИЄВОМ! ПОДРОБИЦІ ЖАХЛИВОЇ ДТП У ЦЕНТРІ СТОЛИЦІ!

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