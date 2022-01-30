В Одесі забудовник викопав котлован просто під будинком: квартири трусяться, а мешканці не сплять від жаху

В Одесі забудовник викопав котлован просто під будинком: квартири трусяться, а мешканці не сплять від жаху

Перед початком будівництва підземного паркінгу забудовник обіцяв місцевих відселити.

На одеській Молдаванці забудовник викопав глибоченний котлован під будівництво підземного паркінгу за пів метра від фундаменту помешкання літньої жінки. Фактично на будівельному майданчику опинилося сім квартир.

Про те, які тепер перспективи у тих, хто в них мешкає - 29 січня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Крім того, вихід з двору 87-річній жінці заблокували: будівельники закрутили хвіртку саморізами. Тепер вона має обходити пів кварталу аби просто купити хліба.

"Представники будівельної галузі кажуть що це (будівництво - Ред) загрожує обвалами. Забудовник займається свавіллям у найгіршій формі, просто плює на всі будівельні норми та законодавство", - зазначає онук власниці будинку Дмитро Черняк.

Упритул до будівництва опинилися сім квартир. Будинки, яким під сотню років, від такого сусідства постійно трусяться. А мешканці – не сплять від жаху, що їхні оселі обваляться будь-якої миті.

"У нас в будинку просто відбувається землетрус.. Будинки нахилилися... Ми не знаємо коли: вночі чи вдень на нас впадуть балки, коли нас будуть звідси трупами виносити", - обурюється місцева мешканка Лариса Грубник.

В Одесі забудовник викопав котлован просто під будинком

Забудовник же усі скарги місцевих ігнорує. Так само не хоче говорити й з журналістами. Юрист компанії – пропонує спілкуватися письмово.

Перед початком будівництва забудовник обіцяв місцевих відселити. Щоправда, на словах. Нині від усіх обіцянок відхрещується.

Наразі місцеві звернулися до архітектурної інспекції – аби дізнатися: чи взагалі законне це будівництво.

Нагадаємо:

Жителька Волині так хотіла розширити своє помешкання у багатоповерхівці, що звела величезну прибудову. А от сплачувати за квадратні метри не хоче, скаржаться її сусіди. Конфлікт почався, коли голова ОСББ із мешканцями взяли кредит на утеплення будинку.

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