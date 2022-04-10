В Одесі запровадили тривалу комендантську годину, аби вберегти людей у знаковий для міста день

Десятого квітня в Одесі - День звільнення від нацистських окупантів.

В Одеській області та обласному центрі запровадили на півтори доби комендантську годину. В регіоні введені суворі обмеження на пересування: все задля того, аби вберегти людей. Річ у тому, що саме на 10 квітня припадає День звільнення Одеси від нацистських окупантів. Саме цього дня одесити традиційно збираються біля пам'ятників та меморіалів.

У військовій адміністрації попередили: росіяни можуть використати цю традицію і вдарити ракетами, як це було у Краматорську. Чи дослухалися одесити до порад сидіти удома, розповіли у ТСН.

Така довга коменданстька година в Одесі уперше. Вона почалася напередодні, 9 квітня, о 21:00 і закінчиться лише завтра, 11 квітня, о 6:00. До таких заходів в адміністрації дійсно вирішили вдатися після обстрілу росіянами вокзалу у Краматорську. Не виключали, що подібне рашисти можуть влаштувати і в Одесі у знаковий для міста день, коли у середмісті збираються цілими родинами.

Саму Одесу і різні частини регіону ворог періодично обстрілює: спочатку гатив з кораблів, а останнім часом накриває ракетами з повітря. В місті постійно лунає повітряна тривога. Саме тому люди з розумінням поставилися до заклику сидіти удома.

Сьогодні річниця визволення від фашистських загарбників. В одеситів є давня традиція, як святкувати цей день, - збиратися у пам'ятних місцях. ТСН отримала спеціальний дозвіл на пересування, аби швидко проїхатись містом та перевірити, чи залишились цього разу люди удома, чи не порушують правила коменданстької години.

Однойменна площа Десятого квітня - це знакове місце для одеситів. У цей день зазвичай тут багато людей. Цілими родинами кладуть квіти до монумента загиблим героям. Але сьогодні тут незвично порожньо. Порожні вулиці сьогодні по всій Одесі. Кого можна побачити, то це об’єднані патрулі, поодинокі люди - працівники об'єктів, які забезпечують життєдіяльність міста, а також працівники лікарень та аптек. Ненадовго і недалеко від будинків вийти зі своїми чотирилапими мають змогу і власники собак.

У місті нині працюють авто- і залізничний вокзали, але потрапити всередину зможуть лише ті, у кого квитки на цей день. На міські маршрути зранку вийшли лише 20% тролейбусів та трамваїв. Зробили це лиш для того, щоб довезти працівників критичної інфраструктури на роботу, а потім повернутись у депо. На маршрут ненадовго вийдуть і увечері, щоб розвезти людей по домівках.

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