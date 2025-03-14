В Одесі застрелили Дем'яна Ганула: хто це такий і що відомо про вбивство

Сьогодні, 14 березня, у центрі Одеси невідомий застрелив чоловіка. Жертвою став відомий активіст Дем’ян Ганул, який раніше просив захисту в СБУ, бо підозрював, що на нього готується замах спецслужбами РФ. Особу вбитого підтвердив і міністр внутрішніх справ України.

Хто такий Дем’ян Ганул і що відомо про резонансне вбивство – дивіться в ексклюзиві ТСН.ua.

Близько 10:30 на Олександрівському проспекті сталася стрілянина. У Мережі миттєво почали заявляти, що вбитий - відомий місцевий активіст Дем’ян Ганул. А згодом з трибуни Верховної Ради міністр Ігор Клименко під час виступу також підтвердив особу вбитого й заявив, що бере розслідування справи під особистий контроль.

Наразі відомо, що стрілець з місця злочину втік. Усі обставини скоєного встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. У місті оголошено план перехоплення "Сирена".

Клименко також заявив, що до Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції разом з очільником Нацполіції Іваном Вигівським. Він зазначив, що вже є конкретні зачіпки, але деталі наразі не розголошуються.

Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затримання. Водночас Клименко заперечив інформацію про те, що стрілець був одягнутий у військову форму, як писали у соцмережах. Але вже розлетілися і перші фото ймовірного підозрюваного, щоправда в поліції ці фото наразі не коментують.

Нагадаємо, 2024 року Дем'ян Ганул просив у СБУ про захист. У своєму Telegram він писав, що побоюється замаху на себе або своїх близьких. За словами активіста, після акцій із захисту честі військових, він почав отримувати погрози. Ба більше, російські ресурси "злили" особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів. Ганул зазначав, що 2024 року Басманний суд Москви заочно арештував його за кількома статтями Кримінального кодексу РФ.

Хто такий Дем'ян Ганул

Дем'ян Ганул – 31-річний громадський діяч, блогер, засновник і керівник праворадикальної організації "Вуличний фронт", учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил.

Колишній керівник силового блоку "Правого Сектору" в Одесі (2014-2016), а згодом засновник і керівник громадської організації "Вуличний фронт". Ганул неодноразово ставав ініціатором акцій проти незаконних забудов, повернення Літнього театру в Одесі громаді, а також демонтажу пам’ятників радянським діячам. Він активно займається волонтерською діяльністю, допомагаючи Збройним силам України.

Також Ганул неодноразово виступав ініціатором знесення радянських пам’ятників. Так, у березні 2022 року в селі Фонтанка Одеської області було демонтовано пам'ятник чекістам. У липні 2022 року він створив петицію про демонтаж пам’ятника Суворову в Одесі, що отримала суспільний резонанс.

Влада ухвалила рішення про демонтаж, який відбувся 29 грудня 2022 року. Крім того, у листопаді 2021 року Ганул організував акцію під консульством Росії в Одесі, принісши труну з написами "Груз 200" та "росіяни їдуть додому".

2022 року на стінах колишньої будівлі консульства з'явилися патріотичні графіті за його ініціативи. Крім цього, Ганул вже неодноразово ставав жертвою нападів.

2020 року його автомобіль BMW X5 було спалено на СТО, а невідомі обстріляли його авто поблизу села Визирка, що змусило активіста відстрілюватися з травматичної зброї.

Також 2020 року його машину розбили битками.

4 травня 2023 року в Одесі невідомі у військовій формі напали на Ганула. Інцидент викликав широкий резонанс у суспільстві, а поліція одразу відкрила кримінальне провадження за фактом нападу. Крім того, військове командування розпочало службове розслідування через можливу причетність військовослужбовців до інциденту.

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