В Одесі засудили чоловіка, бо його син-школяр зняв на відео секс

Хлопець опублікував пікантні кадри в Інтернеті / © Associated Press

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В Одесі на 1700 гривень оштрафували чоловіка, бо його малолітній син зняв на відео статевий акт, після чого безперешкодно розповсюдив кадри в Інтернеті.

Про це йдеться у постанові Київського районного суду м. Одеси.

Школяр зняв на відео секс та опублікував кадри в Інтернеті

Як вбачається з матеріалів справи та офіційного протоколу серії ВАД № 177673, подія сталася 1 травня 2026 року в Одесі. Малолітній хлопець здійснив відеофіксацію статевого акту. Отриманий відеоматеріал підліток оперативно завантажив та поширив у вільному доступі в мережі Інтернет.

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Органами Національної поліції України така поведінка дитини була кваліфікована як «грубе порушення загальноприйнятих норм моралі та правопорядку». Оскільки за законом саме батьки зобов’язані забезпечити належний моральний розвиток та нагляд за своїми нащадками, правоохоронці склали адміністративний протокол на батька хлопця.

Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Слідчі зазначили, що чоловік грубо порушив вимоги статті 150 Сімейного кодексу України щодо належного виховання та контролю за поведінкою дитини. Ба більше, оскільки батько вже припускався подібних провалів у вихованні раніше, справу кваліфікували за ч. 2 ст. 184 КУпАП — як ухилення від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо виховання неповнолітніх дітей, вчинене повторно протягом року.

Штраф та судові витрати для батька

Беручи до уваги характер правопорушення, особистість правопорушника, його майновий стан та повторність провини, суд дійшов висновку, що з метою виховання особи «в дусі додержання законів та поваги до правил співжиття, доцільним і достатнім заходом впливу буде накладення грошового стягнення».

Суд постановив: батька хлопця визнати винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 184 КУпАП, та накласти на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 1700 (одна тисячі сімсот) гривень.

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Окрім суми основного штрафу, з батька підлітка на користь держави офіційно стягнули судовий збір. Відповідно до закону, його сума вираховується як 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на перше січня 2026 року, що у грошовому еквіваленті склало 665,60 гривень. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом встановленого законом терміну.

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