В Одесі затримали громадянина РФ, якого засудили до довічного ув'язнення

В Одесі затримали громадянина РФ, якого засудили до довічного ув'язнення

До України він потрапив незаконно.

В Одесі затримали росіянина, який був засуджений до довічного ув'язнення у США, але втік від правосуддя.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 19 січня.

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Американські прокурори довели його причетність до грошових махінацій, рекету та вибивання боргів, а також наркозлочинів і організації хакерських атак. Але запроторити росіянина до в'язниці не встигли - він залишив територію США. Тож американський суд видав ордер на його арешт і оголосив його у міжнародний розшук.

Знайшли росіянина вже в Одесі. За оперативними даними, на територію України він потрапив незаконно.

“Як тільки правоохоронцям стало відомо про його перебування в Одесі, вони провели заходи для його затримання. За оперативними даними, цей чоловік незаконно потрапив на територію України. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію”, - сказала Наталя Калиновська, начальник сектору комунікації департаменту стратегічних розслідувань НП України.

В Одесі затримали росіянина, який втік від довічного ув'язнення у США | Новини світу

Нагадаємо, що у Львові викрили наркопритон, де затримали розшукуваного в Одесі рецидивіста.

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