В Одесі затримали громадянина РФ, якого засудили до довічного ув'язнення

До України він потрапив незаконно.
В Одесі затримали росіянина, який був засуджений до довічного ув'язнення у США, але втік від правосуддя.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 19 січня.
Американські прокурори довели його причетність до грошових махінацій, рекету та вибивання боргів, а також наркозлочинів і організації хакерських атак. Але запроторити росіянина до в'язниці не встигли - він залишив територію США. Тож американський суд видав ордер на його арешт і оголосив його у міжнародний розшук.
Знайшли росіянина вже в Одесі. За оперативними даними, на територію України він потрапив незаконно.
“Як тільки правоохоронцям стало відомо про його перебування в Одесі, вони провели заходи для його затримання. За оперативними даними, цей чоловік незаконно потрапив на територію України. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію”, - сказала Наталя Калиновська, начальник сектору комунікації департаменту стратегічних розслідувань НП України.
Нагадаємо, що у Львові викрили наркопритон, де затримали розшукуваного в Одесі рецидивіста.
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