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В Одесі жінка поламала собі кістки після падіння з електросамоката 

В Одесі жінка поламала собі кістки після падіння з електросамоката 

pixabay.com

Постраждалу забрала "швидка".

В Одесі молода жінка потрапила до лікарні з переломами після падіння з електросамоката.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 13 вересня.

Вона не впоралася з кермуванням на слизькій бруківці просто біля міської ради. Жодних захисних засобів потерпіла на собі не мала, тому серйозно травмувалася. 

З місця падіння її забрала "швидка". 

Протягом літнього сезону через падіння або зіткнення з електросамокатами в Одесі постраждала майже сотня людей. Травми - від синців та подряпин до переламів та струсів мозку. Місцева влада ще на початку сезону намагалася самокати заборонити, але, як виявилося, не має таких повноважень.

Новини України: з переламами від падіння з електросамоката до одеської лікарні потрапила молода жінка

Новини України: з переламами від падіння з електросамоката до одеської лікарні потрапила молода жінка

Нагадаємо, в Умані Черкаської області нетвереза жінка влаштувала дебош і побилася з правоохоронцями. Інцидент стався через самокат.

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