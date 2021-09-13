В Одесі жінка поламала собі кістки після падіння з електросамоката

В Одесі жінка поламала собі кістки після падіння з електросамоката

Постраждалу забрала "швидка".

В Одесі молода жінка потрапила до лікарні з переломами після падіння з електросамоката.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 13 вересня.

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Вона не впоралася з кермуванням на слизькій бруківці просто біля міської ради. Жодних захисних засобів потерпіла на собі не мала, тому серйозно травмувалася.

З місця падіння її забрала "швидка".

Протягом літнього сезону через падіння або зіткнення з електросамокатами в Одесі постраждала майже сотня людей. Травми - від синців та подряпин до переламів та струсів мозку. Місцева влада ще на початку сезону намагалася самокати заборонити, але, як виявилося, не має таких повноважень.

Новини України: з переламами від падіння з електросамоката до одеської лікарні потрапила молода жінка

Нагадаємо, в Умані Черкаської області нетвереза жінка влаштувала дебош і побилася з правоохоронцями. Інцидент стався через самокат.

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