В Одесі жінка вляглася посеред тролейбуса і закурила: копам довелося виносити її на руках

На зауваження інших пасажирів та водія жінка не реагувала.

В Одесі жінка закурила прямо в салоні тролейбуса, а згодом ще й облаяла правоохоронців. Копам довелося на руках виносити з громадського транспорту неадекватну пасажирку.

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Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 23 червня.

Під час поїздки жінці, схоже, захотілося розслабитися - вона зручно вляглася на сидіння, дістала цигарку та закурила. На зауваження інших пасажирів та водія тролейбуса не реагувала. Довелося зупинити транспорт та викликати патрульних.

Але й це жінку не злякало - правоохоронці почули від неї лише брудну лайку. Коли ж у бік одного з патрульник полетів ще й недопалок, той не витримав і разом з напарником схопив порушницю на руки та виволік із салону електротранспорту.

Водійка тролейбусу одразу зачинила за ними двері та продовжила рух по маршруту.

Новини України: в Одесі копам довелося на руках виносити з громадського транспорту пасажирку

Нагадаємо, у США на борту літака пасажирка напала на бортпровідницю та вибила їй два зуби.

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