В Одесі жителі "хрущовки" продовбали отвір до санвузла сусідки, жінка затуляє діру панчохами

Суперечка виникла через те, що пів року тому Ганна затопила ванну у квартирі знизу.

В Одесі у звичайній "хрущовці" сусіди продовбали величезний отвір із під'їзду в квартиру сусідки просто до санвузла. Власниця квартири затуляє діру панчохами, бо грошей на ремонт немає і що робити - не знає.

Про це 6 грудня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Суперечка виникла через те, що пів року тому Ганна затопила ванну у квартирі знизу. Відремонтувала труби, а компенсації за ремонт дідусь-сусід не просив. Натомість, коли помер - його спадкоємці зажадали з Ганни 30 тисяч гривень. Гроші спадкоємці квартири хотіли отримати готівкою і швидко, бо вже укладали угоду з продажу квартири.

В ексвласника квартири своя версія. Чоловік запевняє, що стіну робітники розбили без його відома, але полагодити - не обіцяє.

Тим часом у ЖЕКу, куди звернулася Ганна, взяли сторону її опонента і вважають, що сусіди власними силами вирішили проблему. До поліції ж через псування комунального майна у ЖЕКу не зверталися.

Новини Одеси: жителі "хрущовки" продовбали діру до санвузла сусідки

Своєю чергою нова власниця квартири вже встигла поміняти каналізаційну трубу в обох квартирах. Каже – довбати заради цього стіну - жодної необхідності не було.

Але ремонтувати стіну під'їзду колишні і нинішні власники квартири знизу не збираються. Тож найімовірніше робити це доведеться ЖЕКу своїми силами.

Нагадаємо:

Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок на даху свого 18-поверхового будинку виявили, по суті, ще одну квартиру. Частину даху, що є співласністю всіх пожильців, захопив власник квартири на останньому поверсі.

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