В Одесі жінка без пенсії опікується 9 котами-сиротами: тваринам потрібна допомога з кормом

В Одесі жінці, яка опікується котами, потрібен корм для тварин / © pexels.com

В Одесі волонтери та небайдужі намагаються допомогти пенсіонерці Наталії Василівні, яка утримує у своїй квартирі дев’ять котів. Тварин жінка підібрала на вулицях міста вже після початку повномасштабного вторгнення.

«Душа розривалася від їхнього плачу»

Наталія Василівна розповідає: на початку війни багато людей виїхали з міста, покинувши домашніх улюбленців напризволяще.

«Котики просто залишалися на вулиці й плакали. Мені було боляче на них дивитися, душа розривалася, тому несла додому. Тоді навіть подумати не могла, що буде так тяжко і що війна триватиме так довго», — розповідає жінка.

Наразі у неї дев’ять вихованців, серед яких є старі тварини. Раніше їх було більше, але з великою кількістю стає дедалі важче справлятися через стан здоров’я. А ще постійні обстріли та відсутність світла.

Жінка має серйозні проблеми з хребтом, їй важко пересуватися та носити важкі пакунки, тому вона часто покладається на допомогу друзів та сусідів.

Життя без пенсії та хворий «Пепсік»

Ситуація ускладнюється фінансовою скрутою. Наталії Василівні 61 рік, проте вона не отримує пенсію через брак стажу — виплати почнуться лише у 65 років. Жінка перебивається підробітками.

Попри власні потреби, вона насамперед дбає про тварин. Окрім харчування, величезною статтею витрат є ветеринарна допомога.

«Багато грошей йде на лікування тварин. Один старенький котик у мене помер — я рятувала його як могла, витратила останнє, але не судилося», — ділиться одеситка.

Найбільша проблема зараз — спеціальне харчування для котика на прізвисько Пепсік, який страждає на сечокам’яну хворобу. Каші, якими жінка годує інших котів, йому категорично не підходять.

Допомога замість грошей

Торік після розголосу в соцмережах люди вже допомагали пані Наталії, і цих запасів вистачило на декілька місяців. Зараз історія повторилася: волонтери допомагають зібрати кошти на звичайний корм для восьми котів, проте лікувальний раціон для Пепсіка залишається дефіцитом.

Наталія Василівна наголошує: їй не потрібні гроші, лише корм для тварин, бо його багато не буває. Жінка зізнається, що не хоче зайвого розголосу, сподівається на підтримку від друзів та знайомих.

«Якби був корм, особливо, для Пепсіка, я б і далі за ними доглядала. Дуже люблю тварин і не викину їх на вулицю, навіть якщо у мене самої нічого не залишиться. Піду просити милостиню, щоб їх прогодувати. А в добрі руки чи в гарну сім'ю віддам залюбки, якщо буду впевнена, що люди дійсно добрі та щирі», — пояснює Наталія Василівна.

Корм для тварин можна надсилати за адресою: Черемушки, відділення Нової пошти 68, вулиця Радісна, 2/4. ГРАБОВАН НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА, тел. 0638166523