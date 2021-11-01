В Одеській області чоловік влаштував стрілянину, бо дружина заховала випивку

Хулігана затримала поліція.

У місті Южному чоловік гатив з пістолета просто на власному подвір"ї. За кілька хвилин до стрільця навідалися копи.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 1 листопада.

З'ясувалося, дружина почала сварити чоловіка за пияцтво та ще сховала випивку. Чоловіка це розлютило, тож і схопився за зброю. Лише дивом минулося без потерпілих - дружина встигла вискочити з двору і побігла до сусідів по допомогу.

58-річного стрільця затримали, а в його будинку правоохоронці виявили цілий арсенал зброї та набоїв. Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами карається позбавленням волі на термін до семи років.

“У нього вилучили газовий пістолет, перероблений на травматичний з якого він стріляв, бойовий пістолет іноземного виробництва, обріз мисливської рушниці, револьвер та майже 200 набоїв різного калібру. Уся зброя направлена на експертизу”, - сказав Олександр Біланчук, тимчасово виконуючий обов’язки начальника сектору відділу поліції №1.

Новини України: у місті Южному чоловік гатив з пістолета просто на власному подвір'ї

Нагадаємо, що у Чернівцях суд виніс вирок чоловікові, який влаштував стрілянину на весіллі.

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