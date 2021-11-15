В Одеській області хлопчик випав з третього поверху: у якому він стані та де були батьки

Батьків у цей момент вдома не було.
В Одеській області лікарі рятують хлопчика, який випав з вікна третього поверху. Нещасний випадок стався напередодні у Чорноморську. Батьки залишили малого з 10-річним братиком.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Поки старший грався в іншій кімнаті, хлопчик виліз на підвіконня і відчинив вікно. Обперся рукою на москітну сітку і разом з нею полетів донизу.
Врятувало дитину те, що на першому поверсі був піддашок крамниці - він пом’якшив падіння. Швидку викликали перехожі: дитину доправили до обласної лікарні. Хлопчик наразі в реанімації, але медики кажуть — його життю нічого не загрожує. Чому батьки залишили малолітніх дітей на самоті — нині з'ясовує поліція.
Нагадаємо, під Рівним під час відпочинку у компанії жінку cкинули з балкона. В результаті падіння жінка отримала важкі перелами і травми.
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