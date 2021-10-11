В Одеській області в аварії загинула мама п’яти дітей, за життя ще однієї жінки боряться лікарі

В Одеській області в аварії загинула мама п’яти дітей, за життя ще однієї жінки боряться лікарі

У селі для осиротілих дітей збирають допомогу.

Смертельний рейс на Одещині: там в автобус сполученням Одеса-Холодна Балка на повній швидкості увігналася фура. 9 пасажирів зазнали травм. П'ятеро потерпілих досі в лікарні, за життя однієї жінки борються лікарі. Іще двоє, що були на задніх сидіннях, загинули.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

До кінцевої зупинки - села Холодна Балка - автобус не доїхав менше кілометра. Поворот з київської траси до населеного пункту мав бути за хвилину. Біля заправки водій висадив пасажира, зачинив двері і почав рух, як позаду на швидкості в нього врізалась фура.

«Позаду нього вантажний автомобіль, який їхав, водій заснув за кермом, втратив контроль над керуванням і допустив зіткнення таке», - розповідає колега водія маршрутки Олексій Чабаненко.

Колеги маршрутчика кажуть, що на місці аварії водій фури нібито сам зізнався, що заснув.

Під час аварії в салоні автобуса було повно людей. Удар був такої сили, що вони повилітали на дорогу. Дев’ятеро зазнали травм. А у двох, які сиділи на задніх сидіннях, шансу вижити не було, вони загинули на місці.

Це 40-річний чоловік та 35-річна жінка. У неї вдома залишилися п’ятеро дітей, усі неповнолітні. Нині вони сироти. Їхній батько помер ще п’ять років тому. У дітей залишилася лише бабуся.

Нині всім селом збирають кошти на допомогу родинам загиблих та потерпілим. В лікарнях Одеси досі лежать п’ятеро пасажирів. Серед них неповнолітній хлопець, в нього тяжка травма руки. За життя однієї жінки нині борються лікарі.

«Вона із переломом кісток тазу і переломом нижньої лівої кінцівки, друга пацієнтка госпіталізована до відділення щелепно-лицевої хірургії з переломом кісток носа, і була ще пацієнтка, яка була госпіталізована в травматологію з травмою правої стопи», - кажуть у лікарні.

Водія фури затримали. Нині поліція опитує кермувальника автобуса, він не постраждав, але начебто зупинився у недозволеному місці, не на зупинці. На телефонні дзвінки чоловік не відповідає, після аварії на роботу не виходить. Місце, де він зупинився, дійсно небезпечне, кажуть його колеги. «Там виходить заїзд на заправку, там небезпечне місце, там взагалі немає зупинки, неосвітлене місце. З того боку, де заправка, там освітлене, а з цього боку - немає», - твердить водій Володимир.

За фактом аварії відкрили провадження та призначили низку експертиз, аби зрозуміти – маршрутка зупинилася на узбіччі, чи на смузі руху. Слідчі з’ясовують, чи дійсно водій вантажівки задрімав і тому не помітив перешкоду.

Новини України: п`ятеро пасажирів автобуса, у який в`їхала фура, досі перебувають у лікарні

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