В Одеській області водій на швидкості збив маму з немовлям у візочку (фото)

В Одеській області водій на швидкості збив маму з немовлям у візочку (фото)

За кермом перебував чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння.

У селі Нерубайське, у провулку Курортному, позашляховик збив молоду жінку з немовлям у візку.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 14 лютого.

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18-річна мама з півторамісячною донькою у візку йшла узбіччям в доволі темному провулку, коли на швидкості в них врізалась машина.

За словами очевидців, з-за керма вийшов чоловік в стані алкогольного сп'яніння. Поліція встановлює кількість алкоголю в його крові. Маму з дитиною забрала “швидка”.

У селищі Нерубайське позашляховик збив молоду жінку з немовлям у візочку | Новини України

Нагадаємо, у місті Дубно Рівненської області водій збив 10-місячного хлопчика, якого мама везла пішохідним переходом. Внаслідок удару візочок з малюком відлетів на кілька метрів та перекинувся. Дитину з травмою голови забрала "швидка".

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