В Одеській області знайшли нелегалів у фурі з тканинами

Чоловіки їхали до родичів.
У порту Чорноморська спіймали двох сирійців, які незаконно потрапили до України теплоходом із Туреччини.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 29 вересня.
Напівпричіп був заповнений тканинами. Серед них і заховалися нелегали. Документів у них при собІ не було. Чоловіки зізналися, що через Україну намагалися потрапити до родичів в Італію.
Мігранти також розповіли, що у порту Туреччини кожен із них заплатив по 7 тисяч євро за таку подорож.
Наразі відкрито кримінальне провадження та встановлюються всі обставини правопорушення. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Харкові п'ятеро іноземців-нелегалів влаштувалися на роботу в службу доставки їжі.