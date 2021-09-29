В Одеській області знайшли нелегалів у фурі з тканинами

В Одеській області знайшли нелегалів у фурі з тканинами

Чоловіки їхали до родичів.

У порту Чорноморська спіймали двох сирійців, які незаконно потрапили до України теплоходом із Туреччини.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 29 вересня.

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Напівпричіп був заповнений тканинами. Серед них і заховалися нелегали. Документів у них при собІ не було. Чоловіки зізналися, що через Україну намагалися потрапити до родичів в Італію.

Мігранти також розповіли, що у порту Туреччини кожен із них заплатив по 7 тисяч євро за таку подорож.

Наразі відкрито кримінальне провадження та встановлюються всі обставини правопорушення. Тривають слідчі дії.

Новини України: у порту Чорноморська виявили двох сирійців, які незаконно потрапили до країни

Нагадаємо, у Харкові п'ятеро іноземців-нелегалів влаштувалися на роботу в службу доставки їжі.

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