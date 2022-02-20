В Одеському художньому музеї навчали всіх охочих правильно надавати першу допомогу пораненим

Після тренінгу - експрес-екскурсія по музею.

Одеський художній музей на один день перетворився на військово-польовий табір. Тут навчали всіх охочих правильно надавати першу допомогу пораненим. Зокрема, як зупиняти інтенсивну кровотечу, бо від неї поранений може загинути за п’ять хвилин. Про навчання поряд із мистецтвом йшлося в сюжеті ТСН.19:30 19 лютого.

Учасників тренінгу зібрали головному приміщенні музею. Кожному вдягають на руки спеціальні браслети, аби відрізнити від звичайних відвідувачів. Лекція у картинній залі починається з гумових рукавичок. Зупиняти кровотечу підручними засобами — головне вміння, яке може знадобитися в екстреній ситуації. Для цього підійде навіть шматок тканини, завширшки не менше 4 сантиметрів. Новачки тренуються на інструкторах.

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Після використання підручних засобів учасникам тренінгу показують, як правильно користуватися спеціальним жгутом. На які місця його накладати, а головне - як робити це правильно.

Після тренінгу - експрес-екскурсія по музею. Гід обирає картини, на яких художники зобразили надання першої допомоги в різні часи, в різних війнах.

За вісім годин тренінгу до одеського художнього музею прийшли кілька сотень людей різного віку. То ж через таку популярність організатори планують і в наступні вихідні організувати навчання, досвід яких може знадобитися в різних ситуаціях.

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