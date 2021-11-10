В Одеському порту на судні виявили спалах COVID-19: хто врятував ситуацію

Хворих відправили на самоізоляцію.
Суховантаж MAGIC HORIZON, під прапором Маршалових островів, довелося повертати до українського берега, бо у відкритому морі у більш як половини екіпажу виявили коронавірус.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 листопада.
Два дні тому в Одеському порту в трюми судна засипали кукурудзу. Максимально довантажити мали на рейді у відкритому морі. Аж раптом стало відомо — у 13 з двох десятків моряків підтвердили ковід.
Для термінової зміни екіпажу балкер вирішили повертати до Одеського порту. Щоправда, важке судно завдовжки понад двісті метрів було непросто підвести до причалу. Тому один з лоцманів - у біозахистному костюмі - керував буксирами просто з суховантажу.
Зрештою, біля берега змінили екіпаж - хворих відправили на самоізоляцію, судно продезінфікували і воно попрямувало до Стамбула.
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