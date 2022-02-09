В Одеському порту знайшли електронні цигарки на понад 7 мільйонів гривень

З контейнера вилучили 30 тисяч упаковок електронних сигарет.
Контрабанду електронних цигарок на майже сім з половиною мільйонів гривень заблокували прикордонники в Одесі.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 9 лютого.
Незаконний вантаж викрили в одному з контейнерів, який прибув морем до місцевого порту з Китаю. Кінцевою точкою маршруту мала стати столиця України.
Загалом з контейнеру дістали близько 30 тисяч електронних цигарок, так званих "вейпів". Увесь товар вилучили та віддали на експертизу. Наразі правоохоронці розшукують власників контрабандного товару.
Нагадаємо, у пункті пропуску "Саловка" закарпатські митники спільно з прикордонниками виявили у вантажних вагонах із Росії коробки з цигарками, які були заховані під руду.
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