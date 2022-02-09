Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

В Одеському порту знайшли електронні цигарки на понад 7 мільйонів гривень

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Одеському порту знайшли електронні цигарки на понад 7 мільйонів гривень

Державна прикордонна служба України

З контейнера вилучили 30 тисяч упаковок електронних сигарет.

Контрабанду електронних цигарок на майже сім з половиною мільйонів гривень заблокували прикордонники в Одесі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 9 лютого.

Незаконний вантаж викрили в одному з контейнерів, який прибув морем до місцевого порту з Китаю. Кінцевою точкою маршруту мала стати столиця України. 

Загалом з контейнеру дістали близько 30 тисяч електронних цигарок, так званих "вейпів". Увесь товар вилучили та віддали на експертизу. Наразі правоохоронці розшукують власників контрабандного товару.

В Одесі заблокували контрабанду електронних цигарок на майже 7,5 мільйона гривень | Новини України

В Одесі заблокували контрабанду електронних цигарок на майже 7,5 мільйона гривень | Новини України

Нагадаємо, у пункті пропуску "Саловка" закарпатські митники спільно з прикордонниками виявили у вантажних вагонах із Росії коробки з цигарками, які були заховані під руду.

Читайте також:

Наступна публікація