В Одеському порту знайшли електронні цигарки на понад 7 мільйонів гривень

В Одеському порту знайшли електронні цигарки на понад 7 мільйонів гривень

З контейнера вилучили 30 тисяч упаковок електронних сигарет.

Контрабанду електронних цигарок на майже сім з половиною мільйонів гривень заблокували прикордонники в Одесі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 9 лютого.

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Незаконний вантаж викрили в одному з контейнерів, який прибув морем до місцевого порту з Китаю. Кінцевою точкою маршруту мала стати столиця України.

Загалом з контейнеру дістали близько 30 тисяч електронних цигарок, так званих "вейпів". Увесь товар вилучили та віддали на експертизу. Наразі правоохоронці розшукують власників контрабандного товару.

В Одесі заблокували контрабанду електронних цигарок на майже 7,5 мільйона гривень | Новини України

Нагадаємо, у пункті пропуску "Саловка" закарпатські митники спільно з прикордонниками виявили у вантажних вагонах із Росії коробки з цигарками, які були заховані під руду.

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