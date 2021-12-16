В одеському училищі під час занять на 17-річного хлопця обвалилась частина стелі: подробиці

В одеському училищі під час занять на 17-річного хлопця обвалилась частина стелі: подробиці

Підліток отримав незначні травми.

В Одеському вищому професійному училищі морського туристичного сервісу просто посеред занять впала частина стелі. Через це постраждав 17-річний учень навчального закладу, його госпіталізували.

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Про це 16 грудня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Через обвал стелі постраждав 17-річний хлопець

Стеля обвалилась у лабораторії, де майбутні коки вчаться готувати. Лаборантка Людмила Попова розповіла, що вона у той момент стояла біля духовки і почула глухий звук.

"Побачила що впав шматок стелі на хлопчика. Він стояв, нахилившись над столом", - каже Людмила Попова.

Через обвал стелі постраждав 17-річний Овселян Грач. Хлопець каже, що він дуже перелякався.

"У мене боліла спина і я не міг нормально ходити", - каже учень.

В училищі негайно викликали швидку і батьків підлітка. Медики відвезли потерпілого до лікарні. На щастя, серйозних травм лікарі не виявили і хлопця відпустили додому. А сьогодні зранку він повернувся на заняття.

В училищі морського туристичного сервісу на учня впала частина стелі | Новини Одеси

Директор училища каже, що це сталось через різкий перепад температур

Будинку, в якому працює училище, понад 100 років, він памятка архітектури. Навчальні аудиторії доводиться постійно лагодити, бо без ремонту все сиплеться на голову, каже директор училища.

На думку керівника навчального закладу, обвал могла спричинити різка зміна температури в училищі. Оскільки від кінця вересня і до середини грудня через карантин тут проводили лише дистанційні заняття. Опалення увімкнули лише 7 грудня.

"Зрозуміло, що за цей період тут і холод, і сирість, а зараз почали діти готувати: включені усі плити. Зрозуміло, що отакий різкий перепад від холоду до раптового тепла якраз спричинило те, що ми маємо", - каже директор училища Сергій Білоконенко.

Зараз вхід в аварійну аудиторію закрили. Поліція почала розслідування за фактом порушення правил безпечної експлуатації будівель.

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