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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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427
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2 хв

В одній із бригад з'явилися "провідники": чим займаються ці військові

Військові розповіли, чим на фронті займаються провідники і чому це важливо.

Військові "Хартії"

Військові "Хартії" / © ТСН

У бригаді «Хартія» з’явилися провідники — військові, які орієнтуються на місцевості краще за навігатори. Вони проводять інших бійців до позицій і виводять назад. Часто — ризикуючи не менше, ніж ті, хто лишається на «нулі».

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

«Слива» і «Смєрч» — провідники 13-ї бригади НГУ «Хартія». Невидимий тил піхоти. Завдання — супроводжувати групи в найгарячіших точках фронту. Тихо, без втрат.

  • «Перевести людей з точки А до точки Б — довести групу до позиції в безпеці. Якщо треба — принести БК, воду, харчі. Беремо все необхідне й несемо разом із ними», — каже «Слива»

  • «Провідника викликають, коли треба допомогти — завести, вивести або нести частину вантажу за піхоту. Бо не всі можуть упоратись. Ми ще й морально підтримуємо», — каже «Смєрч».

Провідник — неформальна роль, яка у «Хартії» віднедавна стала офіційною посадою. «Смерчу» і «Сливі» запропонували її, бо гарно орієнтуються на місцевосці. Обидва бійця не новачки, раніше у цій бригаді служили піхотинцями. Тепер вони відповідають не лише за себе — а за кожен крок групи, яку ведуть. Маршрут — щоразу інший. Там де було безпечно годину тому, зараз може чекати смерть.

Пильнують небо, перевіряють землю, стежать за «безпілотниками». Іноді — просто чекають. Здається, найважче — дійти до передової. Але провідники кажуть — повернутись ще складніше.

«В одну сторону — 20 кілометрів. Провів групу — одразу назад. 40 км за день. І так щодня. Хлопці спочатку казали: провідник нічого не робить. А потім пішли з нами — і зрозуміли, яка це тяжка робота», — каже «Слива».

Провідники, кажуть їхні командири — це й вантажники, розвідники та психологи, бо часто треба не тільки показати шлях, а й підтримати бійців групи. Досвід «Хартії» виявився успішним, тож зараз посади провідників починають впроваджувати і в інших підрозділах.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 19:00 новини 4 липня. ВИБУХИ в Росії! З’явився новий тип військових

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Дата публікації
Кількість переглядів
427
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