В одній із країн ЄС скорочують виплати деяким біженцям з України: кого це стосуєься

У Німеччині скорочують соціальні виплати українцям. Про це домовилися в німецькому уряді, так пише одразу декілька німецьких ЗМІ.

Згідно з новими правилами, українці, які прибули в країну після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть так звану «громадянську допомогу». Раніше ця сума становила 563 євро у місяць на людину, додатково оплачували житло і комунальні послуги.

Натомість українських громадян, які прибули після 1 квітня 2025 року, вважатимуть прохачами притулку. Відтак їм будуть нараховувати приблизно 440 євро на місяць. Також будуть певні обмеження в доступі до інтеграційних курсів та наданню послуг по інтеграції. Таким чином майже чотирирічний період особливого статусу для українських біженців у Німеччині завершується.

Спершу уряд планував застосувати реформу заднім числом — до всіх українців, які прибули після 2022 року. Але землі та муніципалітети виступили проти: кажуть, бюрократичне навантаження було б надто великим, а перерахунок допомоги практично неможливий.

Нині в Німеччині проживає понад мільйон українців. Ідея обмежити виплати українцям належить партії канцлера Німеччини ХДС/ХСС. Там розраховують, що нові правила підштовхнуть біженців швидше виходити на ринок праці.

Натомість критики говорять, що це рішення не заощадить коштів державі, а тільки ускладнить інтеграцію українців у німецьке суспільство. Нове правило планують схвалити наступного тижня.

