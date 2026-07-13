В одній із областей України розширили зону примусової евакуації

На Харківщині розширили зону примусової евакуації / © ТСН

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На Харківщині суттєво розширюють зону евакуації. Цивільних громадян масово вивозять із прикордоння трьох районів області, а у транзитному хабі Харкова за останній місяць наплив переселенців зріс майже наполовину. Поліцейські та волонтери рятують людей під постійним прицілом ворожих дронів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Яка ситуація у Харківській області

Суцільна темрява, посічені гострими уламками дороги та постійний гуркітливий гул ворожих безпілотників у небі. У таких надважких умовах харківські «Білі янголи» щодоби вивозять людей із прифронтових громад. Військові РФ буквально стирають прикордонні українські села з лиця землі, тож залишатися там для цивільних — це щохвилинний смертельний ризик. Наша знімальна група провела ніч разом із евакуаційними екіпажами. Під щільними обстрілами з прифронтової громади вдається вивезти маму з двома дітьми та літню бабусю.

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На оприлюднених кадрах зафіксовано емоційну мить: маленькому хлопчику перед посадкою в броньовану машину обережно вдягають захисну військову каску.

Цій родині дуже пощастило — вони вчасно наважилися виїхати. Втім, самостійно рятуватися готові далеко не всі мешканці. Там, де офіційно оголошено примусову евакуацію малечі, правоохоронцям доводиться годинами вмовляти дорослих вивезти нащадків. Та найбільший виклик для «Білих янголів» — це сама дорога. Ворог влаштував справжнє криваве полювання на їхній рятувальний транспорт.

Андрій Абросимов, керівник евакуаційної групи «Білі янголи»: «На даний час найбільша проблема — це розширення радіуса зони небезпеки, так званої, з боку Російської Федерації. Дрони, безпілотники "Блискавка" і все таке інше, яке залітає вже дедалі далі й далі в наш тил. І через це дуже важко заїжджати в намічені населені пункти».

Евакуація пішки та черги у транзитному хабі Харкова

Через постійне полювання російських безпілотників за українським спецтранспортом, броньовані автівки поліції тепер можуть фізично прорватися далеко не всюди. Аби врятуватися від смерті, жителям деяких відрізаних прикордонних сіл доводиться самотуж но йти пішки кілька кілометрів до безпечніших місць, де їх оперативно підхоплюють евакуаційні екіпажі.

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Усіх, кого вдається успішно вивезти з-під щільних обстрілів, доправляють до Харкова. У місцевому транзитному хабі зараз гамір і великі черги — сюди щодоби прибувають десятки людей з різних куточків області. Вони залишили напризволяще все своє нажите майно, аби просто вижити.

У транзитному центрі переселенцям одразу надають гарячу їжу, видають речі першої потреби та юридично оформлюють державну допомогу. Але потік людей за останній місяць стрімко зріс майже на 40 відсотків — нині хаб щодоби приймає понад сотню евакуйованих. Через такий шалений наплив вільних місць для довготривалого розселення безпосередньо у Харкові катастрофічно бракує.

Сергій Мусієнко, координатор транзитного центру: «Ми людей активно поселяємо, але вільних місць дуже мало, дуже мало. Бо харківська евакуація, харківські люди — вони хочуть залишатись жити саме у Харкові. І, на жаль, зараз у місті все переповнено, все повністю зайнято. Так само і люди маломобільні, котрі евакуюються і їх привозять до нас — геріатричні заклади, шелтери також заповнені під зав'язку. І зараз дуже велика проблема наразі з поселенням якраз цієї категорії людей».

Рішення Ради оборони: обов'язковий та примусовий виїзд

У профільному відомстві людей заспокоюють та запевняють: без даху над головою не залишать нікого, переселенців у разі потреби перенаправлятимуть в інші, більш безпечні регіони країни. Тим часом, через значне загострення безпекової ситуації на прикордонні, Рада оборони області ухвалила офіційне рішення суттєво розширити зону обов'язкової евакуації.

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Зокрема, терміново виїхати змушені жителі сорока прикордонних сіл Шевченківської громади, де під ворожий удар дедалі частіше потрапляє і саме селище Шевченкове.

Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА: «Раніше ми приймали такі рішення щодо населених пунктів, які входять до цієї громади, які були безпосередньо ближче до ворога. Зараз дійшла черга самого цього великого населеного пункту, тому що ворог далі продовжує бити і керованими авіабомбами руйнує там цивільну інфраструктуру та йде далі. За таких умов стає ще важче надавати там послуги щодо екстреної швидкої медичної допомоги та функціонування підрозділів ДСНС».

Обов'язкову евакуацію цивільного населення оголосили також для 20 населених пунктів Богодухівщини. У Дергачівській громаді, через щоденні запеклі обстріли, родини з дітьми з прикордонної смуги вивозитимуть суворо примусово. Людей наполегливо просять не чекати, поки ворожі снаряди вщент розіб'ють їхні домівки, а виїжджати вже зараз — поки до їхніх населених пунктів ще фізично можуть прорватися рятувальні екіпажі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 16:00 НОВИНИ 13 ЛИПНЯ | ЗАТРИМАННЯ скандального командира! Севастополь у ТЕМРЯВІ після ВИБУХІВ

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