В одній із областей України живцем замурували червонокнижних птахів: подробиці гучного скандалу

Сиворакша

Реклама

На Кіровоградщині зафіксували випадок жорстокого та умисного винищення птахів. У селищі Нова Прага невідомі позатикали пляшками нори в кар’єрі, де гніздяться бджолоїдки та рідкісні сиворакші, занесені до Червоної книги України.

Факт екоциду активно обговорюють у мережі, адже через блокування гнізд птахи та їхнє потомство опинилися у смертельній пастці. За версією зоозахисників, до цього злочину можуть бути причетні місцеві пасічники, які в такий спосіб вирішили «помститися» пернатим за з’їдених бджіл.

Чому цей випадок є унікальним та катастрофічним

В Українському центрі кільцювання птахів рішуче засудили такі дії. Орнітологи пояснюють, що на Кіровоградщині сформувалося унікальне для Центральної України угруповання сиворакш. Зараз ці птахи ще є досить звичними на півдні країни — на Одещині та Миколаївщині. Проте закинуті кар’єри Кіровоградської області стали для них ідеальним домом.

Реклама

Керівник Українського центру кільцювання птахів Анатолій Полуда в коментарі ТСН.ua зазначив, що звинувачення на адресу птахів з боку бджолярів є абсурдними.

«На Кіровоградщині є певна кількість кар’єрів, у яких тривалий час видобували різну сировину. Там сформувалися сприятливі умови для гніздування бджолоїдок та сиворакш. Щодо блокування пляшками нір, то ймовірно, що це зробив якийсь ідіот-пасічник. На жаль, є такі люди, які вважають, що бджолоїдки підривають їхню пасіку. Але це повна нісенітниця. Я сам пасічник і як орнітолог знаю, що зазвичай бджолоїдки ловлять трутнів. Вони більші за бджіл, тому стають поживою для птахів. Але відсоток знищених робочих бджіл та трутнів — ну дуже й дуже малий», — пояснює науковець.

За словами фахівця, через жадібність та хибне сприйняття птахів як ворогів бджіл, зловмисники нищать цілі колонії, забиваючи нори дрючками та пляшками.

«Якщо у гнізді на момент блокування були дорослі птахи чи маленькі пташенята, то вони просто загинуть. Тому такий факт я вважаю дуже ганебним і безсердечним. Було б добре розібратися, хто саме це зробив. І ця людина має понести за скоєне кримінальну відповідальність. Якщо загинула пара червонокнижних сиворакш, то зловмисник має відшкодувати штраф у тисячі гривень. А якщо йдеться про часткове чи повне знищення гніздового угруповання, то значно більший», — наголошує орнітолог.

Реклама

Що відомо про сиворакш та бджолоїдок

Бджолоїдки та сиворакші належать до групи птахів тропічного походження. Вони мають яскраве, нетипове для нашої фауни забарвлення.

Їм властиві такі біологічні відмінності:

Бджолоїдки ловлять свою здобич в польоті, полюючи на бджіл, трутнів, бабок (стрекоз), гедзів, оводів. В той час, сиворакші ловлять на землі кобилочок, цвіркунів, сарану. Зазвичай, вони сидять на спостережному пункті (дерево, урвище) і чекають свою здобич.

Сиворакші — одинаки, живуть окремими парами часто оселяються в колоніях бджолоїдок, мають яскраве блакитне пір’я. У 1970-х роках вид зазнав катастрофічного обвалу чисельності через масові авіаобробки лісів різними інсектицидами. Після заборони обприскування лісів з допомогою авіації чисельність сиворакш почала відновлюватися, зокрема в деяких районах Полісся.

Бджолоїдки — гніздяться колоніями по 15–50 пар на невеличких територіях, риючи нори у глиняних обривах.

Бджолоїдки / © Фото з відкритих джерел

«Колись сиворакші гніздилися навіть під Києвом, наприклад, у кар’єрі поблизу Бортничів. Це був звичайний вид. Якщо у безлісих районах він гніздиться у норах, то в Лісостепу і Поліссі сиворакши оселяються в дуплах, старих бортях (спеціальні великі дуплянки для приваблювання бджіл).Тому ефективним методом збільшення чисельності цих птахів є розвішування штучних гніздівель для них. В зв’язку з цим, доречно згадати співробітників Рівненського природного заповідника, зокрема Михайла Франчука, які користуючись цим методом, в кілька разів збільшили місцеве гніздове угруповання», — додає Анатолій Полуда.

Як знайти зловмисника?

Наукова спільнота та громадськість обурені інцидентом. Більшість сходиться на думці, що підлітки не могли вчинити таке заради розваг — це цілеспрямована дія дорослої людини.

Реклама

Орнітолог переконаний: «Теоретично знайти зловмисника можна. Починати треба з пасік, які розташовані поблизу місця гніздування птахів, на відстані до кілометра. Я впевнений, що це зробив хтось із недолугих пасічників, бо, на жаль, у кожній популяції недоумків вистачає. Причому подібні випадки трапляються дуже часто саме через неосвіченість та жадібність людей. А в цьому випадку особа проявила ще й неймовірну жорстокість. Мед того не вартий. У кожній бджолиній сім’ї від 5 до 10 тисяч робочих бджіл, максимум, що можуть упіймати бджолоїдки, — це 50–100 бджіл. Але й того не буде, бо, як я вже казав, вони полюють переважно на трутнів, а не на бджіл», — підсумовує Анатолій Полуда.

Що кажуть у поліції

Діями невідомого винищувача червонокнижних пташок вже зацікавилися правоохоронці Кіровоградської області, після резонансу у соціальних мережах. Там запевняють, що подію зареєстровано в установленому порядку.

«Наразі працівники поліції проводять перевірку та з’ясовують усі обставини. Після завершення перевірки буде надано відповідну правову оцінку та ухвалено рішення згідно з вимогами чинного законодавства», — повідомили ТСН.ua у поліції Кіровоградської області.

Нагадаємо, на Одещину повернувся один із найкрасивіших птахів української фауни — сиворакша. Через яскраве бірюзово-синє забарвлення її часто називають «тропічним гостем».

Реклама

Новини партнерів