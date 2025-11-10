В одному із обласних центрів Україні через обстріл РФ стався блекаут: люди розповіли, як виживають

У Харкові стався блекаут через атаку РФ / © Associated Press

Унаслідок російських обстрілів у Харкові майже три доби не працювало метро. Сьогодні зранку на зупинках маршрутних автобусів шикувались довжелезні черги. Містяни діставались роботи годинами. А в будинках подекуди разом зі світлом зникла і вода, люди набирали її у свердловинах.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Кореспондентка ТСН Юлія Бойко розповість, чи покращилась ситуація.

«Ранок понеділка у Харкові почався без метро. Через знеструмлення підземка зупинилась, і тисячі людей вимушені були діставатися роботи, як могли», — каже кореспондентка ТСН.

Жителі Харкова розповідають, що декому вдалось швидко добратися до роботи. Проте багато хто тривалий час очікував на маршрутку.



«Я їду з Холодної гори. Їхала 3 трамваєм до „радянської“, чекала його десь хвилин 20. Розповідали, що на попередній трамвай не усі влізли. Але на мій влізли всі. Зараз чекаю на 55», — каже жителька Харкова.



Харківський метрополітен не працював три дні. І лише сьогодні о восьмій ранку відновив роботу. Запустити підземку намагалися ще напередодні, але тоді через нестачу електроенергії вона пропрацювала лише близько години. Сьогодні потяги знову рушили, однак як кажуть містяни, інтервал руху сягає півгодини.

Через брак електроенергії вихідними цілі райони міста залишились без світла. Через це у багатьох будинках не було і води, не працювали помпи. Біля свердловин, де харків’яни традиційно набирають питну воду, шикувалися довгі черги. Воду сьогодні зранку таки дали, але люди продовжують запасатися. Кажуть, не знають, що буде завтра.

В області діють графіки відключення електроенергії. Енергетики застосовують одночасно від двох до чотирьох черг, щоб утримати стабільність енергосистеми.

