В одну мить втратив всю родину: нові подробиці трагедії в Кривому Розі 

У понеділок, 11 листопада, Кривий Ріг зазнав російської ракетної атаки. Напередодні в місті завершилася рятувальна місія, під час якої було виявлено чотирьох загиблих під уламками будинку. Трагедія сталася в той момент, коли мати годувала своє немовля, а поряд у кімнаті грались інші діти.

Дивом вижив лише чоловік, який у цю мить готував сніданок. Про нові подробиці жахливої трагедії – в ексклюзиві TSN.UA.

Російська ракета вразила житловий будинок, внаслідок чого 33-річний Максим Кулик втратив усю свою родину: 32-річну дружину Олену та трьох дітей. Трагедія сталася у той момент, коли мати годувала двомісячне немовля. Максим вижив, бо під час ракетного удару опинився на кухні та провалився до квартири сусідів на нижньому поверсі відразу після удару.

Рятувальники ДСНС розбирають місце влучання у Кривому Розі / Фото: ТСН.ua

За словами друга цієї родини, криворізького фотографа Олександра Дігтяра, він не може зв'язатися з Максимом, оскільки останній наразі не може розмовляти через пережитий шок.

"В момент влучання ракети вони були вдома, це 5 членів родини – він, дружина та троє діточок. Дружина годувала найменшу дитину, двоє інших діточок, 10-річний Кирило та Демид, якому було 2,8 – грались поруч. Максим пішов на кухню щось взяти, можливо, води чи за серветками. Пролунав вибух, Макс опинився на другому поверсі, в кухні у сусіда. Він став намагатися потрапити на свій поверх, але через обвалені перекриття не зміг цього зробити. До будинку оперативно під'їхали швидка, пожежники, поліція, почали відтягувати Максима від будинку через те, що була загроза нового обвалу", – розповідає Олександр Дігтяр.

Про родину Куликів Олександр каже, що це була позитивна та життєрадісна сім’я. Для Максима його діти та дружина були найважливішими, вони планували народження четвертої дитини. Нині Максим втратив усе, що мало для нього значення.

Місцеві мешканці несуть несуть квіти та іграшки на місце трагедії

“Зараз з ним його батьки, брат, з Максом неможливо зв’язатись, він не розмовляє…Завали розбирали близько 14 годин. Як я зрозумів, то влучання було наче в ту кімнату, де були Олена з дітьми. Увесь стояк завалився. Мені здається, що ракета зверху влучила, пройшла крізь і в їхню кімнату, після чого все посипалось. Цегляний будинок розсипався наче пісочний", – каже пан Олександр.

На місце трагедії жителі міста несуть квіти та дитячі іграшки. 13 листопада в Кривому Розі – День жалоби.

"В ОДНУ МИТЬ ВТРАТИВ ВСЮ РОДИНУ: дружину і трьох діток. Деталі трагедії у Кривому розі" – в ексклюзиві TSN.UA

Нагадаємо, що це вже далеко не перший випадок, коли росіяни забирають життя українських дітей разом з їхніми рідними. На початку вересня у Львові внаслідок російської атаки загинули Євгенія Базилевич та троє її доньок, найменшій з яких було 7 років. Тато – Ярослав – отримав поранення.

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