В Офісі президента розповіли, чи достатньо Україна отримує зброї від Заходу для найближчої перемоги

В Офісі президента повідомили, якби Україна на сьогодні отримувала від Заходу ту кількість зброї, яку вона просить, ЗСУ уже б перейшли в контрнаступ.
Водночас в ОП наголосили, що деякі західні партнери віддали Україні до третини чи половині своїх воєнних бюджетів.
Про це заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів під час пресконференції на саміті НАТО, що відбувається у Мадриді.
"Ми знаємо, що деякі держави віддали третини своїх воєнних бюджетів. До третини чи навіть половини. Це дійсно багато. В абсолютній кількості - це може бути невелика кількість, але у відносній кількості до їхніх бюджетів - це важливо. І вони продовжують це робити. І, знову ж таки, питання мало чи багато зброї - воно зрозуміле. Знову ж таки, якби в нас було достатньо зброї на сьогоднішній день від західних партнерів, ми б, очевидно, вже б почали контрнаступ в гарячих точках. Чи мало, чи багато для перемоги. Очевидно, мало, але на сьогодні в пресі ми говоримо мало, бо йдуть переговори. Чим менше ми про це говоримо, тим краще", - зауважив Жовква.
Він підкреслив, що українська влада щоденно працює над постачанням озброєння від західних партнерів.
"Кожен, хто в Україні відповідає за цю роботу - Міноборони і відповідні компанії-експортери нашої країни - вони цим займаються на щоденній основі. Президент кожгну розмову з лідером розпочинає про конкретний перелік того, що є в тій чи іншій країні і що ще не поставлено. Так триватиме і надалі робота", - сказав він.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков обговорив із очільником Пентагону військову допомогу Україні від НАТО. Детальніше про це читайте ТУТ.
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