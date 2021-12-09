В Офісі президента України назвали ключову тему розмови Байдена з Зеленським

Спілкування американського та українського президентів не було обмежене часовими рамками.

Телефонна розмова президента США Джо Байдена з українським лідером Володимиром Зеленським відповідала тим викликам, які стоять перед Україною.

Про це повідомив 9 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга.

За його словами, спілкування Байдена із Зеленським було розмовою президента країни, яка воює, з лідером країни, що є ключовим союзником і лідером євроатлантичного світу. Як зауважив Сибіга, вона була адекватною до тих викликів, які сьогодні стоять перед нашою державою.

"Розмова була предметною, продуктивною і наповненою змістами. Ключовим було питання безпеки в оборонно-військовій сфері та енергетичній сфері”, - зазначив заступник голови ОПУ.

Також читайте Про Путіна, війну з Росією і допомогу Україні від США: основне з розмови Зеленського з Байденом Андрій Сибіга наголосив на важливості того, що спілкування Байдена та Зеленського не було обмежене часовими рамками, тобто лідери країн могли говорити стільки, скільки було потрібно для вирішення всіх головних питань.

Раніше в ОПУ повідомили, що президент України Володимир Зеленський готовий до прямих переговорів із Путіним. Головне, щоб це допомогло врегулювати конфлікт із РФ.

Нагадаємо, Німеччина та Франція хочуть провести нормандську зустріч міністрів закордонних справ у найкоротші терміни. Також дипломати сподіваються на підтримку їхньої пропозиції й іншими учасниками нормандського формату.

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