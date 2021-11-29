В "Охматдиті" зі шлунку дівчини дістали зубну щітку: це вже третій випадок за рік

В "Охматдиті" зі шлунку дівчини дістали зубну щітку: це вже третій випадок за рік

Лікарі щітку залишили собі до великої колекції.

Вже втретє за цей рік лікарям столичного "Охматдиту" доводиться робити складні маніпуляції, аби витягти з дитячих шлунків через стравохід зубні щітки. Ковтають їх діти з розладами харчової поведінки, ненавмисно, але на шкоду собі.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Зубна щітка у шлунку - це вже третя за цей рік у ендоскопістів лікарні. «Нам також важко зрозуміти, як діти ковтають їх. Вони пройшли стравохід і потрапили в шлунок, в шлунку вони займали весь прсовіт», - розповідає лікарка Яна Кравченко.

Аби витягти предмет зі шлунку знадобилася складна ендоскопічна операція. 17-річну дівчинку рятувала команда із шести медиків. Витягали годину і це було, розповідає Ірина Коломоєць, дуже нелегко - щітка постійно «тікала» від лікарів - її підчеплювали спеціальною петлею.

Так само рятували і двох пацієнток, які були до цього. Щоправда, тоді ковтнули ручки від щіток, а вони були коротшими.

17-річну пацієнтку лікарки з «Охматдиту» вже виписали додому, щітку залишили собі до великої колекції. Але раніше це були дрібні предмети і ковтали їх діти випадково. Зубна щітка, яку проковтнули, це вже не випадковість, а знаряддя для блювання. «Спочатку допомагали два пальці, потім, коли два пальці вже не допомагають, діти починають брати сторонні предмети, щоб надавити на корінь язика», - додає лікарка.

Лікарям столичного "Охматдиту" доводиться втретє за рік витягати зубну щітку зі стравоходу дитини

Це розлад харчової поведінки, коли люди не задоволені собою і намагаються схуднути, навіть коли це не потрібно. Це порушення, яке зачіпає все молодших. «Це систематична робота на самознищення, хоча під видом самовдосконалення», - твердить психологиня Юлія Халевич

Вона пояснює, що цей етап розладу харчової поведінки, коли дитина потребує психіатричного супроводу. Але батькам важливо помітити ці порушення раніше. Хоча б 15 хвилин на день цікавитися життям своєї дитини та її самооцінкою.

Вага дитини не є показником - пацієнтки «Охматдиту» з щітками в шлунках не мали зайвої ваги. «Питання не про тіло, питання про те, чи мене люблять. Все не починається зі щітки, починається з пригніченого настрою. Починається з труднощів зі сном, змінюється поведінка», - додає нейропсихологиня Юлія Халевич.

Поради психологині прості - вчасно звернутися до психотерапевта та, як би це банально не звучало, дати дітям змогу відчувати любов.

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