Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

В "Охматдиті" зі шлунку дівчини дістали зубну щітку: це вже третій випадок за рік

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В "Охматдиті" зі шлунку дівчини дістали зубну щітку: це вже третій випадок за рік

Лікарі щітку залишили собі до великої колекції.

Вже втретє за цей рік лікарям столичного "Охматдиту" доводиться робити складні маніпуляції, аби витягти з дитячих шлунків через стравохід зубні щітки. Ковтають їх діти з розладами харчової поведінки, ненавмисно, але на шкоду собі.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Зубна щітка у шлунку - це вже третя за цей рік у ендоскопістів лікарні. «Нам також важко зрозуміти, як діти ковтають їх. Вони пройшли стравохід і потрапили в шлунок, в шлунку вони займали весь прсовіт», - розповідає лікарка Яна Кравченко.

Аби витягти предмет зі шлунку знадобилася складна ендоскопічна операція. 17-річну дівчинку рятувала команда із шести медиків. Витягали годину і це було, розповідає Ірина Коломоєць, дуже нелегко -  щітка постійно «тікала» від лікарів - її підчеплювали спеціальною петлею.

Так само рятували і двох пацієнток, які були до цього. Щоправда, тоді ковтнули ручки від щіток, а вони були коротшими.

17-річну пацієнтку лікарки з «Охматдиту» вже виписали додому, щітку залишили собі до великої колекції. Але раніше це були дрібні предмети і ковтали їх діти випадково. Зубна щітка, яку проковтнули, це вже не випадковість, а знаряддя для блювання. «Спочатку допомагали два пальці, потім, коли два пальці вже не допомагають, діти починають брати сторонні предмети, щоб надавити на корінь язика», - додає лікарка.

Лікарям столичного "Охматдиту" доводиться втретє за рік витягати зубну щітку зі стравоходу дитини

Лікарям столичного "Охматдиту" доводиться втретє за рік витягати зубну щітку зі стравоходу дитини

Це розлад харчової поведінки, коли люди не задоволені собою і намагаються схуднути, навіть коли це не потрібно. Це порушення, яке зачіпає все молодших. «Це систематична робота на самознищення, хоча під видом самовдосконалення», - твердить психологиня Юлія Халевич

Вона пояснює, що цей етап розладу харчової поведінки, коли дитина потребує психіатричного супроводу. Але батькам важливо помітити ці порушення раніше. Хоча б 15 хвилин на день цікавитися життям своєї дитини та її самооцінкою.

Вага дитини не є показником - пацієнтки «Охматдиту» з щітками в шлунках не мали зайвої ваги. «Питання не про тіло, питання про те, чи мене люблять. Все не починається зі щітки, починається з пригніченого настрою. Починається з труднощів зі сном, змінюється поведінка», - додає нейропсихологиня Юлія Халевич.

Поради психологині прості - вчасно звернутися до психотерапевта та, як би це банально не звучало,  дати дітям змогу відчувати любов.

Читайте також:

Магніти у шлунку: як челендж в соцмережі ледь не обернувся трагедією для школярки з Одеської області

Материнський інстинкт із точки зору науки

Довгожителька з Одеси у 104 роки отримала закордонний паспорт та збирається у подорож: що хоче побачити на власні очі

Наступна публікація